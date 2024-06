Presidente do Corinthians visita sede da EZZE Seguros

Nesta quarta-feira (12/06), o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo, visitou a sede da EZZE Seguros, em São Paulo, onde se reuniu com sócios e executivos da companhia, entre eles o CEO Richard Vinhosa, Ivo Machado, Claudio Vale e Bruno Cals. Na ocasião foram tratadas questões sobre novas ativações junto ao clube, aos seus sócios e aos torcedores como forma de estreitar ainda mais a parceria entre a companhia e o Corinthians. Colaboradores da EZZE também tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente Augusto Melo, que estava acompanhado de representantes do clube. Em nome de todo o time da EZZE, o CEO Richard Vinhosa agradece a atenção e disponibilidade de Augusto Melo neste primeiro encontro oficial na companhia.