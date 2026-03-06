Prêmio Seg News 2026 tem nova logomarca e será entregue no dia 22 de Maio!

O evento foi lançado em 2005 e está em sua 19a edição. O objetivo da premiação é celebrar o sucesso de empresas que se destacaram com suas ações em prol do desenvolvimento do setor de seguros. A grande festa será realizada no dia 22 de Maio, em São Paulo, no auditório do Instituto de Engenharia e Buffet Red Pepper.

Prêmio Seg News

Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia

Auditório e Buffef do Instituto de Engenharia em São Paulo

Rua Dr. Dante Pazzanese, 120 – Ibirapuera

Data: 22 de Maio de 2026 – A partir das 19h00

#AGÊNCIA SEGNEWS 21 ANOS!

A Agência Seg News foi criada em janeiro de 2005 com o objetivo de se posicionar como um dos principais veículos de midia especializada do setor de seguros. Hoje é uma referência em termos de divulgação e também de intercâmbio entre os profissionais de companhias de seguros, corretoras de seguros, advogados especializados entre outros segmentos. O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), que é um dos pilares da Agência Seg News, também foi lançado em 2005 e conta hoje com mais de 30 profissionais do setor que nos apoiam através de apresentação de palestras em Fóruns de Debates, Seminários, Workshops e Cursos On Line sobre temas importantes como: Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Seguros Property, Riscos de Engenharia, Seguros Agro, Lucros Cessantes, Riscos Cibernéticos, Regulação de Sinistros, Vistoria etc. Todos os eventos concedem Certificados aos participantes. No período de 20 anos de atuação, o CCPSegNews já realizou mais de 300 eventos, portanto, trata-se de um grande diferencial da Agência Seg News por ser uma referência de especialização, já que nossos colaboradores também escrevem artigos e colaboram com a ampliação da cultura do seguro e desenvolvimento profissional do mercado…

#IVANILDO SOUSA 38 ANOS

O jornalista Ivanildo de Jesus Moreira Sousa, é uma referência no setor de seguros, com uma trajetória de 38 anos de atuação. Ivanildo é formado pela Fundação Cásper Líbero, com cursos de Especialização em Seguros pela Fundação ItseMapfre e no Mercado de Capitais pelo IBMEC. Além disso, é membro da ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência.

Durante sua carreira, Ivanildo atuou como repórter e editor em diversas publicações de destaque, como as Revistas Seguros & Riscos e Revista Brasileira de Segurança (RBS), Editor Fundador da Revista Cobertura e do Clipping Clipp-Seg; reporter na Revista Balanço Financeiro e no jornal Folha da Tarde (Grupo Folha da Manhã – Folha de São Paulo). Colaborador da Revista de Gerência de Riscos, da ABGR – Associação Brasileira de Gerência de Riscos, e da Revista da ABAMEC- Associação Brasileira do Mercado de Capitais. Autor e cooautor de livros pela EnterBooks Edições (Editora da Agência Seg News: Coautor do Dicionário Trilingue de Seguros (Português/Inglês/Espanhol); Editor dos livros: Sinistros de Property: Danos Materiais e Lucros Cessantes e Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil. Autor dos livros: Comunicação no Mercado de Seguros e Sincor-SP: 70 Anos de Lutas e Conquistas…