Desregulamentação do setor de seguros começou em 1989!

Coluna: “Seguro é um Contrato com a Proteção”

Memórias e Atualidades…

Por: Ivanildo Sousa38#

Iniciei minha trajetória no mercado de seguros em 1988 na saudosa Revista Seguros & Riscos, comandada pelo jornalista Fernando Silveira (In Memoriam). Uma verdadeira “escola do jornalismo especializado em seguros, já que muitos profissionais que hoje atuam no segmento passaram pela redação do veículo.

Lembrando esse período, temos que destacar as iniciativas da Superintendência de Seguros Privados (Susep) em 1989, na época “comandada” pelo Superintendente João Regis Ricardo dos Santos para desregulamentar o mercado que era tarifado e dificultava o lançamento de novos produtos. Uma das circulares foi a Circular SUSEP 22/1989 que possibilitou às seguradoras desenvolverem seus produtos Seguros Multirriscos (Residenciais, Empresariais…) com múltiplas coberturas. O Seguro Incêndio continuou sendo o risco principal, como é ainda hoje, mas a Circular 22 trouxe mais liberdade para as companhias de seguros e também para os corretores. Um dos fatores mais impactantes no mercado foi a redução significativa dos preços do seguro e, consequentemente, dos níveis de comissionamento.