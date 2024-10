Prêmio CSP Bahia 2024: Evento do Mercado de Seguros da Bahia Reconhece Destaques do Setor

No próximo dia 18 de outubro de 2024, às 18h, o Teatro da Cidade, em Salvador, será palco do Prêmio CSP Bahia 2024, um dos maiores eventos do mercado de seguros da Bahia. Organizado pelo Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia), o evento reunirá líderes do setor, executivos, corretores e parceiros para homenagear os profissionais que mais se destacaram no segmento de seguros ao longo do ano. Apesar de não ser o responsável pela criação da Semana do Seguro, instituída pela Lei Municipal 9.804/2024, sancionada este ano, o CSP incentiva e prestigia a semana com a realização da premiação. O Prêmio CSP Bahia tem como objetivo valorizar o trabalho dos profissionais que atuam nos segmentos de seguros de pessoas e benefícios, como seguro de vida, previdência complementar, capitalização, saúde suplementar e planos odontológicos. Este ano, foram abertas candidaturas para sete categorias, incluindo novas premiações voltadas exclusivamente para corretores de seguros. “O CSP Bahia abriu um período de candidaturas voluntárias e, a partir daí, os 1.300 associados votaram nos profissionais que mais multiplicaram conhecimento, em dois turnos. A votação se encerra em 17 de outubro e os vencedores serão revelados na cerimônia”, explicou Antônio Daniel, presidente do CSP Bahia.

Ao todo, 65 profissionais se candidataram e 21 avançaram para a final. As categorias premiadas incluem:

Multiplicador de conhecimento em seguro de vida; Multiplicador de conhecimento em previdência complementar; Multiplicador de conhecimento em capitalização; Multiplicador de conhecimento em saúde suplementar; Multiplicador de conhecimento em planos odontológicos; Corretor destaque em seguro de vida/previdência/capitalização; Corretor destaque em saúde suplementar/odontológico.

O evento contará com a participação de figuras de peso no setor, como o Diretor Presidente da ANS, Paulo Rebello, que será o palestrante principal. A cerimônia, apresentada por Thaic Carvalho, terá também o humorista Zé Lezin como atração especial da noite, garantindo momentos de descontração para os cerca de 260 convidados, entre executivos de seguradoras, corretores e profissionais da imprensa especializada. A presença do humorista é um oferecimento da Alba Seguradora.

Segundo Antônio Daniel, o Prêmio CSP Bahia visa não apenas reconhecer os profissionais que se destacaram, mas também promover a conscientização sobre a importância dos seguros de vida e saúde suplementar para a sociedade. “Este evento reforça o papel do seguro de pessoas e benefícios. Na pandemia, por exemplo, as seguradoras indenizaram muitas famílias, mesmo em casos de COVID, mostrando que o seguro de vida é uma proteção essencial.”

Semana do Seguro: Uma Conquista para o Setor

Além de homenagear os profissionais do mercado, o Prêmio CSP Bahia 2024 encerra a Semana do Seguro, uma iniciativa que visa conscientizar a população sobre a importância de contratar seguros, especialmente de vida e saúde. Criada pela Lei Municipal 9.804/2024, a semana busca ampliar o conhecimento sobre o setor, que, segundo pesquisa da Fenaprevi em parceria com o DataFolha, ainda é pouco utilizado no Norte e Nordeste. “Precisamos conscientizar sobre a importância de proteger não só o patrimônio, mas principalmente as famílias”, destacou Antonio Daniel.

Com a presença de Paulo Rebello, o evento deste ano traz uma discussão relevante sobre saúde suplementar, um dos grandes desafios do setor. A comercialização e gestão dos planos de saúde na Bahia têm enfrentado questões como judicialização e fraudes, que impactam diretamente nos custos e no acesso da população. “A presença do Presidente da ANS é significativa, pois traz à tona a importância de unirmos todos os agentes do mercado para chegarmos a soluções que beneficiem tanto os consumidores quanto o setor”, afirmou Daniel.

O Prêmio CSP Bahia 2024 promete ser um marco na história do setor de seguros na Bahia, promovendo o reconhecimento dos principais profissionais e incentivando o crescimento e a valorização do mercado local. (Texto de Thaic Carvalho, Assessoria de imprensa)