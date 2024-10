Clínicas compartilhadas, farmacogenética e cuidados prioritários na saúde são temas do 27º Congresso Internacional UNIDAS

O evento, um dos maiores do setor, será realizado de 27 a 29 de novembro, em Florianópolis. Reunirá operadoras de autogestão, representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e profissionais da área. Fornecer tratamentos de alto custo para doenças raras, e o estabelecimento de linhas de cuidados prioritários são desafios críticos no setor de saúde, especialmente para as autogestões, que precisam equilibrar finanças e demandas sociais sem fins lucrativos. Esses temas serão abordados no 27º Congresso Internacional UNIDAS, que ocorrerá de 27 a 29 de novembro, em Florianópolis, sob o tema “Inovação Impulsionando o Propósito das Autogestões”. O evento também contará com o lançamento da Pesquisa UNIDAS 2024 e a entrega do Prêmio UNIDAS 2024.

Clínicas Compartilhadas

Manter a sustentabilidade financeira de autogestões, especialmente no tratamento de doenças autoimunes e de alto custo, é um grande desafio. As clínicas compartilhadas surgem como uma solução eficiente, ao otimizar recursos e promover a interdisciplinaridade. Este modelo não só melhora a eficiência operacional e reduz custos, mas também aumenta a satisfação dos pacientes, oferecendo uma gama mais ampla de serviços em um único local.

No contexto atual de crescente demanda por cuidados de saúde acessíveis e eficazes, o modelo de clínicas compartilhadas se apresenta como uma solução viável para muitos dos desafios enfrentados por sistemas de saúde públicos e privados. O painel “Clínicas Compartilhadas – Um Caminho de Sucesso” apresentará cases de operadoras de saúde da UNIDAS que já adotaram esse modelo. Moderado por Kátia Audi Curci, Coordenadora de Indução à Melhoria da Qualidade Setorial da AN, o painel contará com a presença de Wesley Nunes, Gerente de Negócios em Saúde da CASU/UFMG e Diretor Superintendente da UNIDAS – MG que trará os cases de serviços compartilhados das autogestões em Minas Gerais, tanto em atenção primária à saúde como em tratamento do Transtorno de Espectro Autista (TEA). Flávia Alves, Gestora no SEMPRE SAÚDE – Serviço de Medicina Preventiva da FUNDAFFEMG compartilhará os resultados das clínicas compartilhadas para demonstrar a força da união entre os planos e, “enfatizar a importância da UNIDAS para que as ações inovadoras ocorram e o propósito das Autogestões aconteça ao entregar um cuidado de excelência”.

Paciente crônico na saúde

A gestão de pacientes crônicos é um dos principais desafios enfrentados pelos sistemas de saúde em todo o mundo. Doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas, requerem cuidados contínuos e integrados, demandando um enfoque que vá além do tratamento agudo para incluir a prevenção, a gestão do tratamento a longo prazo e a promoção da qualidade de vida. No Brasil e na Colômbia, esforços têm sido feitos para otimizar a jornada do paciente crônico, promovendo modelos de cuidado que são adaptados às necessidades específicas dos pacientes e às características dos sistemas de saúde locais. No painel “Jornada do Paciente Crônico na Saúde – Experiências do Brasil e da Colômbia”, Ramon Abel Castano, Médico, Professor da Universidade CES e Master em Gestão e Políticas de Saúde; e Nelson Teich, Médico Oncologista, ex Ministro da Saúde e atual Aliança para a Saúde Populacional (Asap), irão compartilhar as práticas inovadoras e as lições aprendidas nesses dois países. “Está cada vez mais difícil para os contratantes e usuários ter acesso a um Sistema de Saúde que consiga cuidar das pessoas de uma forma adequada, com a qualidade necessária. Além disso, a Saúde Suplementar é marcada por uma dificuldade crescente por todos aqueles que fazem parte dessa cadeia: contratantes, operadoras, prestadores, fornecedores, pacientes e sociedade. Se não acontecer uma transformação na gestão e na condução do atual sistema, ele vai ser cada vez mais restrito, ineficiente e desigual”, diz Teich. Já o moderador Rogério Scarabel, advogado no M3BS advogados, acredita que trazer exemplos concretos de sucesso e de aprendizado, discutindo os desafios e soluções que impactam diretamente a realidade da população, empresarial e regulatória, trará um debate rico e importante para todos os presentes.

Brasil e Colômbia têm se destacado como referências na gestão populacional da saúde e no cuidado dos crônicos, cada um com abordagens adaptadas às suas realidades. Ambos os países enfrentam desafios complexos relacionados ao acesso, qualidade e financiamento dos sistemas de saúde, mas têm encontrado soluções que trazem importantes lições.

Os modelos adotados pelos países, reforçam a importância de estratégias baseadas em dados e na coordenação entre prestadores de serviços, operadoras e pacientes, oferecendo valiosas lições que podem ser adaptadas com sucesso ao contexto da saúde suplementar.

A expectativa é grande, a oportunidade de aprendermos com a aplicação de conceitos e práticas testadas, pode melhorar a eficiência do sistema e a qualidade de vida dos beneficiários, especialmente no tratamento de condições crônicas.

PALESTRA INTERNACIONAL Formas alternativas de resolução de conflitos

No cenário atual, em que as relações comerciais e institucionais estão cada vez mais complexas e multifacetadas, os métodos tradicionais de resolução de conflitos, como os processos judiciais, muitas vezes se mostram lentos, onerosos e ineficientes. Em resposta a essas limitações, formas alternativas de resolução de conflitos, como a mediação e a arbitragem, têm ganhado destaque e aceitação crescentes. Essas metodologias oferecem abordagens mais rápidas, flexíveis e confidenciais para resolver disputas, promovendo soluções que são mutuamente benéficas e preservam os relacionamentos entre as partes envolvidas. A mediação, caracterizada pela intervenção de um mediador neutro que facilita o diálogo entre as partes para que elas mesmas encontrem uma solução, e a arbitragem, onde um árbitro ou painel de árbitros decide sobre o conflito com base nas evidências apresentadas, são ferramentas poderosas que podem ser aplicadas em diversos contextos, incluindo comerciais, trabalhistas e familiares. Ambas as formas proporcionam um ambiente menos adversarial e mais colaborativo, essencial para a manutenção de relações de longo prazo.

Na palestra “Formas Alternativas de Resolução de Conflitos – Mediação e Arbitragem” Marcus Salvato Quintanilha – Árbitro, Mediador e Advogado e o Eduardo Pugliesi, Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Diretor da Escola Judicial do TRT6 e Mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, abordarão essas duas importantes técnicas, destacando suas vantagens, processos e aplicabilidades, além de fornecer uma compreensão clara de como essas metodologias podem ser integradas de forma eficaz em diferentes contextos organizacionais. “As formas tradicionais de resolução de conflitos como o processo judicial, podem ser demoradas e custosas, o que nem sempre atende às necessidades imediatas dos envolvidos, especialmente em questões de saúde. A mediação e a arbitragem oferecem caminhos mais ágeis e eficientes para resolver disputas, preservando as relações entre as partes e garantindo uma solução mais rápida e eficaz”, diz o Desembargador que será o moderador do painel.

Testes farmacogenéticos

A medicina de precisão representa um avanço revolucionário na forma como tratamos as doenças, movendo-se em direção a tratamentos personalizados que levam em conta a variabilidade genética individual, os ambientes e os estilos de vida. No cerne dessa abordagem estão os testes farmacogenéticos, que desempenham um papel crucial ao permitir que os tratamentos sejam adaptados às necessidades específicas de cada paciente. Essa personalização não apenas promete melhorar os resultados clínicos, mas também otimiza o uso de recursos de saúde, levantando importantes questões sobre custo-efetividade. Esses pontos serão debatidos no painel “Medicina de Precisão: Avaliando Custo e Efetividade de Testes Farmacogenéticos nas Principais Terapias”, que conta com a participação de Carolina Dagli Hernandez, assessora técnica da Conectgene e Thiago Braga, Diretor de Operações de Saúde na Postal Saúde. “Esse painel é muito importante para ajudar a divulgar a importância e utilidade dos testes farmacogenéticos na terapêutica”, diz Hernandez. O moderador Thiago Braga afirma que pretende trazer a discussão sobre propostas inovadoras de tratamento e um pouco da visão do fornecedor e da operadora de planos de saúde.

Linhas de cuidados prioritárias na saúde

As linhas de cuidados prioritárias são fundamentais para o desenvolvimento de um sistema de saúde que seja eficaz, eficiente e centrado no paciente. Elas representam um conjunto de ações coordenadas e integradas, baseadas em evidências, que visam garantir a continuidade e a qualidade dos cuidados de saúde para condições específicas. Ao estruturar essas linhas, os sistemas de saúde podem melhorar os resultados clínicos, otimizar o uso dos recursos disponíveis e aumentar a satisfação dos pacientes.

No contexto de mudanças demográficas e epidemiológicas, a implementação de linhas de cuidados prioritárias se torna essencial para enfrentar desafios complexos, como o envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas. O painel “Linhas de Cuidados Prioritárias na Saúde” irá discutir a importância, a implementação e os impactos dessas linhas nos sistemas de saúde, destacando exemplos de práticas bem-sucedidas e abordagens inovadoras.

Nele, Angélica Carvalho, Diretora-Adjunta de Desenvolvimento Setorial da ANS, ressaltará a Tomada Pública de Subsídios (TPS) que a ANS disponibilizou para receber propostas sobre as linhas de cuidado prioritárias na saúde suplementar. As contribuições apresentaram linhas de cuidado que incluíram promoção da saúde, prevenção de riscos, agravos e doenças, rastreamento e diagnóstico precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos, e cuidados de final de vida, de acordo com os diferentes níveis de atenção: primária, especializada, hospitalar e domiciliar. “O tema é importante para a reorganização do cuidado em saúde, com vistas à melhoria da qualidade assistencial no setor. A proposta é estabelecer protocolos que coloquem, de fato, o paciente no foco do cuidado e da atenção, incentivando a construção de indicadores de performance e resultado”. Ana Paula Etges Sócia da PEV Consultoria em Saúde abordará os conceitos de valor em saúde e, principalmente, como estruturar serviços integrados de cuidados, centrados nas reais necessidades dos indivíduos e com coleta acurada de desfechos e custos que também permitem o estabelecimento de modelos de remuneração ajustados a valor. “Redesenhar o sistema de saúde é uma necessidade conhecida e já assumida entre os stakeholders do setor. Os métodos que vamos abordar servem como um guia de como fazer transformações estratégicas e culturais voltadas ao estabelecimento de um sistema mais eficiente e que resulte em melhores resultados de saúde”, diz Etges. João Paulo – Diretor Presidente da CAPESESP e Membro do Conselho Deliberativo da UNIDAS, será o moderador desse painel.

Um toque de humor

Depois de tanta troca de conhecimento e networking, os participantes poderão descontrair com o ator e comediante Marco Luque que apresenta o espetáculo, Dilatados, sobre as aventuras de grandes personagens como o “sérumaninho” Mustafary e o motoboy paulistano Jackson Faive.

Programação sujeita a alterações

27º Congresso UNIDAS

Quando: 27 a 29 de novembro

Onde: CentroSul Florianópolis | Av. Gov. Gustavo Richard, 850, Centro, Florianópolis – SC

Programação: 27º Congresso UNIDAS

Inscrições: 27º Congresso Internacional UNIDAS – Inovação impulsionando o propósito das autogestões em Florianópolis – Sympla

Sobre a UNIDAS

A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – é uma entidade associativa sem fins lucrativos, representante das operadoras de autogestão do Brasil – segmento da saúde suplementar em que a própria instituição é a responsável pela administração do plano de assistência à saúde oferecido aos seus empregados, servidores ou associados e respectivos dependentes. Atualmente, a UNIDAS congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas nos Estados e no Distrito Federal.

Ciente do seu compromisso de discutir a saúde suplementar, a entidade tem como objetivo fortalecer a competitividade das autogestões, levar soluções e conhecimento para as instituições e atuar permanentemente junto às agências reguladoras – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, entre outras instâncias governamentais. Anualmente, dois grandes eventos são promovidos – o seminário e o congresso, ambos com o intuito de difundir conhecimento, promover a troca de informações e incentivar o debate sobre gestão de saúde.