Planos odontológicos refletem mudança no perfil etário da população brasileira, aponta IESS

Em duas décadas, faixa de maior cobertura passou de 25 a 29 anos para 35 a 39 anos; mudança segue o envelhecimento da população, e o segmento chega a 37,4 milhões de beneficiários – A faixa etária com maior cobertura de planos exclusivamente odontológicos no Brasil avançou dez anos nas últimas duas décadas, em linha com o envelhecimento da população brasileira. Em 2006, a maior taxa estava entre pessoas de 25 a 29 anos; em 2016, passou para o grupo de 30 a 34 anos e, em 2026, chegou à faixa de 35 a 39 anos. Os dados são da nova edição da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Clique aqui e faça o download ou acesse www.iess.org.br.

A cobertura odontológica também cresceu em todas as faixas etárias. A proporção da população brasileira com esses planos passou de 3,7%, em 2006, para 10,2%, em 2016, e 17,1%, em 2026. A maior taxa de cobertura foi de 6,1% entre pessoas de 25 a 29 anos, em 2006; 16,2% na faixa de 30 a 34 anos, em 2016; e 24,3% entre 35 e 39 anos, em 2026. Os dados de 2026 consideram a média dos estoques de beneficiários dos três primeiros trimestres e as projeções populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em setembro de 2026, os planos exclusivamente odontológicos alcançaram 37,4 milhões de beneficiários, recorde da série histórica. A alta foi de 7% em 12 meses, com acréscimo de 2,4 milhões de vínculos. Em setembro de 2000, o segmento reunia aproximadamente 2,4 milhões de beneficiários, número mais de 15 vezes inferior ao atual. Os contratos coletivos empresariais somavam 28 milhões de vínculos, alta de 8,3% em 12 meses.

“Os planos odontológicos cresceram muito nas últimas duas décadas, mas a mudança não foi apenas no tamanho do mercado. A cobertura avançou para faixas etárias mais elevadas. É uma transformação importante, positiva, e que precisa ser considerada quando se analisa o futuro desse segmento”, afirma Denizar Vianna, superintendente executivo do IESS.

O perfil de contratação também varia com a idade. Os contratos coletivos empresariais representam cerca de 75% dos beneficiários odontológicos, mas sua participação diminui nas faixas etárias mais avançadas. Entre beneficiários de 20 a 24 anos, respondem por 81% dos vínculos. Dos 70 aos 74 anos, a proporção cai para 38%, abaixo dos contratos individuais ou familiares (41,3%). Entre aqueles com 80 anos ou mais, os individuais ou familiares concentram 39,1% dos vínculos, seguidos pelos coletivos por adesão (31,5%) e empresariais (29,4%).

“Os contratos empresariais predominam entre os adultos, mas perdem participação relativa nas idades mais avançadas. Nesses grupos, os planos individuais e por adesão têm um peso maior. É um dado importante para entender como o perfil da cobertura se modifica ao longo da vida, reflexo do próprio mercado de trabalho”, observa Denizar.

Planos médico-hospitalares alcançam 53,1 milhões de beneficiários

Os planos médico-hospitalares encerraram setembro de 2026 com 53,1 milhões de beneficiários, alta de 0,8% em 12 meses, ou 439,4 mil vínculos adicionais. Entre junho e setembro, cresceram 0,2%, com acréscimo de 103,3 mil beneficiários.

Os contratos coletivos empresariais sustentaram o crescimento, com 734,6 mil vínculos adicionais (+1,9%) em 12 meses, alcançando quase 39 milhões de beneficiários. No período, os planos individuais ou familiares perderam 255,8 mil vínculos (-3%) e os coletivos por adesão, 38,1 mil (-0,7%). Entre beneficiários com 59 anos ou mais, o crescimento foi de 3%, acima da média de 0,8% do segmento.

Entre as modalidades de operadoras, as seguradoras especializadas em saúde avançaram 10,6%, com 746,3 mil beneficiários adicionais, chegando a 7,8 milhões de vínculos. Já as cooperativas médicas perderam 345,5 mil beneficiários (-1,8%).

A NAB também apresenta dados do mercado de trabalho, diretamente relacionado aos contratos coletivos empresariais. Segundo o Novo Caged, o Brasil encerrou setembro de 2026 com 48,4 milhões de vínculos celetistas ativos, alta de 1,7% em 12 meses, ou 787,1 mil vínculos adicionais. O setor de serviços respondeu pela maior parte do crescimento, com 639,3 mil postos adicionais.

Entre o primeiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2026, o estoque de empregos celetistas cresceu 26,8%, enquanto os beneficiários de planos coletivos empresariais médico-hospitalares aumentaram 20,8%.

“O emprego formal é um indicador importante para acompanhar a evolução dos planos empresariais, mas os dois não crescem necessariamente no mesmo ritmo. A comparação mostra que o aumento de postos de trabalho não se traduz, na mesma proporção, em novos beneficiários. Isso reforça a importância de acompanhar as duas séries”, afirma Denizar.

Sobre o IESS

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