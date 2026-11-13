O corretor de saúde do futuro fortalece seu protagonismo com auxílio da IA

Por Fernando Gonçalves* – Em um mercado cada vez mais digitalizado, o valor do corretor de saúde vai além da intermediação de produtos: ele é o ativo mais valioso do setor. Sua contribuição está na capacidade de interpretar informações, compreender necessidades e orientar decisões. Mais do que apresentar opções, esse profissional ajuda os clientes a identificar as alternativas mais adequadas à sua realidade, construindo relações de confiança que vão além da contratação de um plano.

Essa perspectiva é fundamental diante do avanço da inteligência artificial (IA). Muito se discute sobre a possibilidade de a tecnologia substituir profissionais de diferentes áreas, incluindo os corretores de saúde. Acredito, porém, que a questão central não é se a tecnologia ocupará o lugar dessas pessoas, mas como ela pode ampliar suas capacidades e fortalecer seu protagonismo em um mercado em transformação. Afinal, o desafio é criar condições para que essa importância seja cada vez mais reconhecida.

Para compreender essa mudança, é preciso olhar para a rotina da corretagem. Reunir documentos, preencher cadastros, consultar informações, acompanhar propostas e atualizar dados são atividades necessárias, mas que consomem tempo e limitam a disponibilidade para o relacionamento com clientes e o desenvolvimento de novos negócios. Quando grande parte da jornada profissional é dedicada a tarefas operacionais, sobra menos espaço para aquilo que diferencia um corretor: o conhecimento de mercado, a capacidade de análise e a orientação consultiva.

É justamente nesse ponto que a IA pode contribuir: ao automatizar processos repetitivos, organizar informações e agilizar o acompanhamento de oportunidades comerciais, a tecnologia reduz a carga operacional e amplia a capacidade de atendimento.

Nossa experiência parte da premissa de que essas ferramentas devem estar a serviço do profissional, valorizando seu conhecimento e sua experiência. Um exemplo disso é a Fátima, nossa assistente digital que utiliza IA para automatizar etapas como a geração de cotações, a comparação de produtos e a emissão de apólices. A tecnologia pode tornar a operação mais eficiente, mas são a confiança construída e a capacidade de compreender as necessidades de cada cliente que diferenciam e destacam o trabalho do corretor.

Essa transformação também redefine o que significa gerar valor para o cliente. À medida que o acesso a informações sobre planos e condições comerciais se torna mais ágil, simplesmente apresentar opções tende a ser insuficiente como diferencial competitivo. O que faz a diferença é interpretar essas informações, comparar alternativas e transformá-las em recomendações coerentes com as necessidades de cada pessoa ou empresa.

No segmento corporativo, por exemplo, essa atuação pode envolver a compreensão do perfil dos colaboradores, das necessidades de cobertura e das possibilidades orçamentárias da empresa. Para pessoas físicas, pode significar identificar opções compatíveis com suas necessidades e condições financeiras. Em ambos os casos, o corretor agrega valor ao contextualizar informações, esclarecer dúvidas e ajudar o cliente a tomar decisões mais conscientes.

Para fortalecer esse papel, o acesso à tecnologia deve vir acompanhado de conhecimento, troca de experiências e relações de confiança. A familiaridade com ferramentas digitais e a capacidade de interpretar informações serão competências cada vez mais relevantes. O desenvolvimento profissional, porém, também depende do contato com outros agentes do mercado e do compartilhamento de aprendizados. A construção de uma comunidade em torno da corretagem pode ampliar perspectivas, fortalecer vínculos e valorizar quem atua no setor.

O futuro da corretagem, portanto, não depende apenas da incorporação de novas ferramentas, mas da forma como elas são utilizadas para fortalecer o profissional. Ao reduzir o peso das tarefas operacionais, a IA abre espaço para uma atuação mais consultiva, analítica e próxima do cliente. O corretor segue responsável por compreender contextos, avaliar alternativas e construir relações duradouras — competências que sustentam seu papel estratégico no setor.

Quando a tecnologia trabalha a favor do corretor, ela não ocupa seu lugar: ajuda a tornar seu valor mais visível e seu protagonismo mais forte.

*Fernando Gonçalves é cofundador e CEO da BlissHub, corretora de saúde que utiliza inteligência artificial para simplificar operações e potencializar o trabalho dos corretores.