Brasil registra aumento de mais de 100 mil Beneficiários de Planos Odontológicos em apenas um mês, aponta ANS

Em ritmo acelerado de crescimento, Setor recebeu 1,84 milhão de novos Beneficiários em apenas um ano – O mercado de Planos exclusivamente Odontológicos segue em expansão no Brasil. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no dia 4 de abril, o Setor ultrapassou a marca de 34,47 milhões de Beneficiários em fevereiro de 2025, representando um acréscimo de mais de 100 mil usuários em apenas um mês.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o crescimento foi ainda mais expressivo: mais de 1,84 milhão de novos Beneficiários entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025. Ao todo, 23 estados registraram alta no número de usuários — com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais liderando em números absolutos.

A modalidade empresarial segue como a mais representativa entre os brasileiros, passando de 23,43 milhões para 24,77 milhões de Beneficiários em um ano. Já os Planos individuais ou familiares também apresentaram avanço, saltando de 6,15 milhões para 6,66 milhões no mesmo período.

“O crescimento no número de Beneficiários dos Planos Odontológicos demostra que as pessoas estão cada vez mais conscientes e que a prevenção é o método mais eficiente para a manutenção da Saúde Bucal. A boca é uma porta de entrada para microrganismos nocivos a nossa saúde -, manter a boca bem cuidada é essencial para sua saúde geral. Os Planos Odontológicos são uma excelente alternativa que garantem o acesso a tratamentos de qualidade com profissionais em todas as especialidades, com custos médios de apenas 20 reais por mês, garantindo saúde e bem-estar a longo prazo”, avalia Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, que representa 72% do mercado de Planos Odontológicos.

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 33 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, que após 19 Edições passa de SIMPLO para o agora Congresso SINOG.

Foto: Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG