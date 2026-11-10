Saúde mental e relações raciais: um debate que precisa chegar à formação dos psicólogos

As contribuições de Frantz Fanon para a clínica brasileira também levantam uma questão para as operadoras de saúde: como preparar suas redes credenciadas para as complexidades da sociedade em que atuam?

A compreensão do sofrimento psíquico exige um olhar atento às diferentes dimensões que atravessam a experiência humana. No Brasil, onde as relações raciais são parte constitutiva da formação social, cultural e econômica do país, discutir o racismo e seus efeitos na subjetividade não deveria ocupar um espaço periférico na formação de psicólogos. Trata-se de uma reflexão necessária para o desenvolvimento de uma prática clínica comprometida com a realidade dos sujeitos e com a complexidade de suas experiências.

É nesse contexto que o pensamento de Frantz Fanon ganha relevância. Psiquiatra, filósofo e intelectual martinicano, Fanon dedicou sua obra à análise dos efeitos do colonialismo, do racismo e das relações de dominação sobre a constituição dos sujeitos. Suas reflexões permanecem atuais para compreender como estruturas sociais e históricas atravessam a identidade, as relações interpessoais e as experiências de sofrimento.

Embora tenha desenvolvido suas análises em contextos históricos específicos, Fanon oferece ferramentas teóricas importantes para pensar questões presentes na sociedade brasileira. A desigualdade racial, os processos de construção da identidade, as experiências de discriminação e as formas de reconhecimento social são elementos que também podem atravessar a relação terapêutica, a compreensão das demandas dos pacientes e as próprias referências utilizadas pelos profissionais de saúde mental.

Estudar Fanon no Brasil é, portanto, uma oportunidade de aproximar a formação psicológica das condições concretas em que a vida acontece. Isso envolve reconhecer que a experiência subjetiva não se constitui de maneira isolada, mas produzida nas relações sociais, as condições materiais de existência e os contextos históricos que marcam cada indivíduo.

Uma reflexão necessária para a formação e a prática clínica

A incorporação das contribuições fanonianas à Psicologia não significa reduzir toda experiência de sofrimento à questão racial. Significa ampliar os instrumentos de análise e reconhecer que a raça, o racismo e seus efeitos sociais podem participar da produção de sofrimento, das possibilidades de reconhecimento e do acesso aos recursos de cuidado.

Essa perspectiva também convida os profissionais a examinarem criticamente sua própria formação, os conceitos que orientam suas intervenções e os referenciais que utilizam para compreender saúde, adoecimento, identidade e comportamento.

Afinal, uma prática clínica tecnicamente qualificada exige mais do que o domínio de métodos e teorias: requer capacidade de contextualização, escuta atenta e disposição para questionar pressupostos que possam limitar a compreensão das experiências de quem busca atendimento.

É essa discussão que orienta o minicurso “Contribuições Fanonianas para uma clínica racializada”, ministrado pelo psicólogo Lud Lucas Alves Patricio, profissional que atua na clínica a partir da Psicologia Histórico-Cultural desde 2020.

A proposta é introduzir aspectos fundamentais do pensamento de Fanon e debater suas contribuições para o fazer clínico, articulando temas como raça, racismo e cultura, materialismo histórico-dialético, identidade, divisão internacional do trabalho e compromisso ético-político da prática profissional.

Destinado a psicólogos e estudantes de Psicologia no último ano da graduação, o minicurso busca estimular uma leitura crítica e contextualizada, oferecendo referências para que os participantes aprofundem a reflexão sobre os limites e as possibilidades da atuação clínica diante das questões raciais.

O papel das operadoras de saúde na qualificação do cuidado

A discussão também merece alcançar as instituições responsáveis por organizar e viabilizar o acesso aos serviços de saúde. As operadoras de planos de saúde, que mantêm redes credenciadas de psicólogos e outros profissionais, têm a oportunidade de contribuir para uma formação continuada mais conectada às particularidades sociais e culturais da população brasileira.

Promover cursos, encontros técnicos e espaços permanentes de atualização sobre relações raciais, saúde mental e práticas clínicas culturalmente contextualizadas pode fortalecer a preparação dos profissionais para lidar com diferentes experiências e demandas de cuidado.

Mais do que uma iniciativa pontual de diversidade ou responsabilidade social, essa agenda pode integrar uma política consistente de qualificação assistencial. Afinal, a qualidade do atendimento também depende da capacidade de reconhecer os contextos que atravessam a vida dos pacientes e de oferecer uma escuta profissional atenta a essas particularidades.

A provocação que fica para o setor é direta: se as operadoras investem na qualificação técnica de suas redes credenciadas, por que a formação continuada sobre relações raciais e seus impactos na saúde mental não recebe a mesma atenção estratégica?

Não se trata de estabelecer uma abordagem única para a Psicologia, mas de ampliar repertórios, fortalecer a formação dos profissionais e estimular práticas mais preparadas para atender à diversidade da população brasileira.

Ao propor o estudo de Fanon em diálogo com a realidade nacional, iniciativas como a de Lud Lucas Alves Patricio contribuem para uma reflexão que ultrapassa a sala de aula. Colocam em pauta a responsabilidade da formação profissional, os desafios da prática clínica e o papel das instituições na construção de um cuidado em saúde mental cada vez mais atento às pessoas e aos contextos em que vivem.

Serviço

Minicurso: Contribuições Fanonianas para uma clínica racializada

Professor: Lud Lucas Alves Patricio — Psicólogo, CRP nº 06/161550, atuando na clínica a partir da Psicologia Histórico-Cultural desde 2020.

Público-alvo: Psicólogos e estudantes de Psicologia no último ano da graduação.

Formato: Aulas on-line, ao vivo, com gravações disponibilizadas posteriormente.

Datas e horários:

28 de novembro de 2026, às 14h.

5 de dezembro de 2026, às 10h.

Carga horária: 5 horas no total, com duas aulas de 2h30 cada.

Investimento: R$ 40,00.

Inscrições até: 25 de novembro de 2026.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffK198tM3mbuJzFNpnH30awmuK9Z_cuLAKyqu0yynEOgdq3Q/viewform?usp=publish-editor

O pagamento deve ser realizado via Pix, pela chave psicologialudica@gmail.com. Estudantes também devem anexar o comprovante de matrícula. As aulas ficarão disponíveis no Drive por 60 dias após a realização.

Observação: o conteúdo integral do minicurso e os materiais de apoio serão disponibilizados aos participantes conforme as orientações de inscrição.