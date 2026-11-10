Grupo Bradesco Seguros é destaque no Troféu JRS e Bernardo Castello eleito Segurador do Ano!

Grupo também participou da 6ª Maratona da Inovação em Seguros, em Porto Alegre, com debates sobre inteligência artificial, longevidade, saúde e o papel consultivo do corretor

O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido em seis categorias do Trofeú JRS, realizado em 30 de outubro, em Porto Alegre (RS).

Entre os destaques, Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, recebeu o título de Segurador do Ano.A noite de celebração reuniu representantes do mercado para reconhecer profissionais, iniciativas e soluções do setor.

A Bradesco Vida e Previdência também foi reconhecida na categoria Vida e Previdência — Proteções e Longevidade, com homenagens a Martinho Escorcio, superintendente e Ederson Daronco, superintendente regional Sul, e como ‘Seguradora Destaque”, na votação popular.

A Bradesco Auto/RE conquistou o prêmio Destaque Nacional em Soluções de Proteção Patrimonial, com homenagem a Cleverson Veroneze, superintendente de negócios da Regional Sul.

Já a Bradesco Saúde recebeu o reconhecimento de Destaque em Inovação no Relacionamento com o Corretor, representada pela superintendente regional Danyela Arroxellas. O Grupo também venceu a categoria Seguradora Destaque, por voto popular.

A agenda incluiu a participação de executivos do Grupo na 6ª Maratona da Inovação em Seguros, promovida pelo JRS, na capital gaúcha. Com o tema “Comunicar é inovar”, o encontro abordou as transformações do mercado e as novas necessidades dos clientes.

Na palestra “O seguro do futuro e o futuro dos seguros: como equilibrar a operação tradicional e a disrupção”, Bernardo Castello destacou o potencial da inteligência artificial para transformar dados consentidos em decisões confiáveis e soluções alinhadas aos objetivos de cada cliente.

“A inteligência artificial vai além da eficiência: seu valor está em contextualizar dados e apoiar decisões que façam sentido para o cliente. Com a longevidade, precisamos conectar proteção e planejamento financeiro, fortalecendo o corretor como conselheiro nessa jornada”, afirmou Castello.

Para o executivo, conciliar as demandas atuais com a preparação para o futuro exige disciplina: “Equilíbrio é uma prática contínua de gestão”.

Por votação popular, durante o período do evento, a companhia conquistou o troféu de inovação da Maratona.

No painel “Benefícios que fazem sentido para uma nova sociedade”, Giuliano Borro, superintendente executivo de operações da Bradesco Saúde, ressaltou a importância da prevenção e da integração entre canais digitais e atendimento humanizado.

“Agilidade, transparência e personalização são essenciais para acompanhar as necessidades das pessoas ao longo da vida. A tecnologia deve nos ajudar a antecipar demandas e permitir que as pessoas cuidem de pessoas”, destacou Borro.

Já o painel “O seguro que queremos construir” reuniu Cleverson Veroneze superintendente de negócios da Regional Sul da Bradesco Auto/RE e Anderson Mundim, superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, para discutir o redesenho de produtos,relações e experiências.

“A tecnologia ajuda o corretor a atuar com mais proatividade, identificando necessidades em cada momento de vida do segurado. No seguro Auto e na proteção patrimonial, isso inclui acompanhar mudanças de hábitos e a exposição a eventos climáticos”, afirmou Veroneze.

Mundim reforçou a importância da orientação profissional e da escuta dos parceiros.