Plano Odontológico: o que é e como funciona?

Em um mundo cada vez mais preocupado com uma vida saudável e com o bem-estar, a Saúde Bucal se destaca como um pilar fundamental para a qualidade de vida. Os Planos Odontológicos se tornaram mais comuns e acessíveis, somando mais de 33 milhões de Beneficiários no Brasil. Esses possuem características distintas e, para contratá-los, é preciso entender bem o que são e como funcionam. O Dr. Roberto Cury, presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, explica

O que são Planos Odontológicos?

Os Planos Odontológicos são serviços de assistência à Saúde Bucal oferecidos por operadoras especializadas com devido registro nos conselhos regionais de Odontologia e inscritas na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Eles proporcionam aos Beneficiários acesso a uma variedade de tratamentos e procedimentos odontológicos mediante o pagamento de uma mensalidade, com um ticket médio de aproximadamente R$ 20. Esses planos são semelhantes aos planos de saúde tradicionais, mas focados exclusivamente na área odontológica, garantindo tratamentos preventivos e curativos de forma ágil, com qualidade e eficiência através de rede credenciada de profissionais ou de rede de consultórios e clínicas próprias da operadora.

Todo Plano de Saúde cobre também atendimento Odontológico?

Não. A cobertura odontológica depende do tipo de Plano contratado. Existem Planos de Saúde que oferecem a opção de incluir serviços Odontológicos, mas isso envolve um custo adicional. É importante verificar as condições específicas do seu contrato de Plano de Saúde ou entrar em contato com a Operadora para obter informações detalhadas sobre a cobertura Odontológica.

Quais os tipos de Planos Odontológicos disponíveis no mercado?

No mercado, existem diversos tipos de Planos Odontológicos disponíveis para atender diferentes necessidades e orçamentos. Os Planos Individuais/familiares, cobrem uma variedade de procedimentos, desde consultas e limpezas até tratamentos mais complexos incluídos no rol de procedimentos da ANS com opção de coberturas adicionais. Os Empresariais podem ser mais vantajosos em termos de custo e cobertura, dependendo do tamanho da empresa e do número de funcionários cobertos. Já os Planos Coletivos por Adesão estão disponíveis para grupos de pessoas que pertencem a uma mesma categoria profissional ou associação.

Quais procedimentos e tratamentos ele cobre?

A cobertura oferecida por Planos Odontológicos pode variar bastante conforme a Operadora e o Plano escolhido. A categoria do rol da ANS é mais acessível, inclui consultas, limpezas, radiografias, extrações, cirurgias realizadas em consultório, tratamentos periodontais, endodontia (tratamento de canal) e próteses mais simples. Também cobre os atendimentos de urgência e emergências Odontológicas como alívio de dor, extrações de emergência e tratamento de infecções. Há também os planos com coberturas adicionais para atender a tratamentos específicos como próteses, implantes e ortodontia (instalação e manutenção dos aparelhos para o perfeito alinhamento dos dentes).

O que o Plano Odontológico não cobre?

Os Planos Odontológicos não cobrem procedimentos com objetivos estéticos, como a aplicação de toxina botulínica (botox) e o preenchimento facial, por exemplo, lentes para clareamento dos dentes. Estes tratamentos são considerados exclusivamente estéticos e não são reconhecidos como parte dos cuidados odontológicos essenciais, que geralmente se concentram em serviços como consultas, limpezas, restaurações e extrações. Portanto, para pacientes interessados em melhorias estéticas específicas, é comum que precisem buscar alternativas fora da cobertura do Plano Odontológico, muitas vezes por meio de profissionais especializados em harmonização facial (dentistas), dermatologistas ou cirurgiões plásticos (médicos).

Quais as vantagens de contratá-lo?

Com a facilidade de acesso a consultas regulares e limpezas periódicas, os Beneficiários de Planos Odontológicos podem manter uma rotina de cuidados preventivos, evitando problemas mais graves e despesas maiores no futuro. Pagando uma mensalidade fixa, os usuários podem se planejar financeiramente e evitar surpresas com gastos elevados em tratamentos emergenciais. Além disso, muitos dos Planos oferecem descontos em procedimentos não cobertos integralmente.

Assim como os Planos de Saúde, existe portabilidade, reembolso e carência?

Sim, os Planos Odontológicos no Brasil seguem regras semelhantes aos Planos de Saúde em relação à portabilidade, reembolso e carência. A portabilidade é um direito dos Beneficiários que podem trocar de Plano sem precisar cumprir novos períodos de carência, desde que esteja no atual por pelo menos dois anos (ou três se já tiver feito uma portabilidade anteriormente); adimplente com o Plano Odontológico atual e escolha um novo com cobertura equivalente ou superior ao atual. Em relação ao reembolso, alguns desses Planos oferecem a opção que permite ao Beneficiário ser atendido por um profissional fora da rede credenciada e, posteriormente, solicitar o reembolso de parte ou do total do valor pago pelo atendimento, conforme as regras do Plano. Os períodos de carência variam de acordo com o tipo de procedimento e o plano contratado. Procedimentos mais simples, como consultas, urgências/emergências e limpezas, geralmente têm carências menores, enquanto procedimentos mais complexos, como tratamentos ortodônticos ou cirurgias, podem ter carências mais longas. É importante sempre ler com atenção o contrato do Plano Odontológico para entender todas as regras específicas de portabilidade, reembolso e carências aplicáveis.

A que podemos atribuir o aumento no número de Beneficiários?

O crescimento significativo dos Planos Odontológicos é impulsionado por diversos fatores, incluindo a acessibilidade financeira, com um ticket médio mensal acessível aliada à facilidade de aquisição e uma crescente conscientização sobre a importância da saúde como um todo, especialmente após os desafios enfrentados durante a pandemia da Covid-19. Além disso, a oferta crescente de canais de comercialização online facilita a pesquisa e contratação dos Planos, permitindo aos Beneficiários acessarem informações detalhadas sobre coberturas oferecidas, redes credenciadas, carências, preço, meios de pagamento, diferenciais das empresas, tudo sem sair de casa.

Sobre a SINOG

A SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, maior entidade setorial de Saúde Suplementar do País, em número de Beneficiários (72%), está presente atualmente em 13 estados. Entre seus principais objetivos, está o aprimoramento do relacionamento entre as empresas de Assistência Odontológica, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e os Conselhos de Classe – CFO (Conselho Federal de Odontologia).

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 33 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no país e ainda, responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, o SIMPLO.

Atuamos também como Sindicato Patronal, representando as Operadoras de Odontologia de Grupo em todo o Brasil nas Negociações Coletivas, realizando Assembleias Gerais para a discussão e debate das pautas de reivindicações apresentadas pelos diversos Sindicatos Profissionais.