Bradesco Seguros realiza evento com fornecedores e parceiros

1ª Conferência de Fornecedores & Parceiros da Bradesco Auto/RE contou com cerca de 150 representantes de 96 empresas prestadoras de serviços para a Seguradora – A Bradesco Auto/RE recebeu na última quinta-feira, 15 de agosto, representantes dos seus principais fornecedores dos segmentos Automóvel e Ramos Elementares para a 1ª Conferência de Fornecedores & Parceiros. O evento, que aconteceu na sede da Seguradora no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 150 prestadores, de 96 empresas e 16 estados com o objetivo de debater as melhores soluções a serem proporcionadas para os clientes.

“Uma companhia não atende o cliente e nem o corretor sozinha. Ela precisa de seus parceiros e fornecedores. Esta aproximação é uma iniciativa importantíssima para trocarmos ideias e debatermos sobre como podemos melhorar a nossa atuação conjunta”, afirmou o diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, durante seu discurso de abertura.

Para embasar sua fala, Ney apresentou dados recentes da companhia, que alcançou R$ 4,5 bi de faturamento no primeiro semestre de 2024. “Nós buscamos uma relação longeva e ampla com os nossos corretores. Para isso, precisamos regular bem os sinistros, prestar bons serviços e assistências, pensar sempre a frente e corrigir eventuais deficiências”, destacou o executivo.

“A parceria construída, sem dúvidas, é um privilégio e, acima de tudo, uma grande responsabilidade”, destacou o Superintendente Sênior de Operações da Bradesco Seguros, Carlos Oliva. Segundo ele, a atuação sincrônica com parceiros e fornecedores permite o aprimoramento contínuo da experiência do cliente e do corretor, identifica melhor os desafios e oportunidades e o gerenciamento de expectativas. E agrega os diferenciais necessários, para a transformação digital e a percepção do consumidor e o equilíbrio da personalização com a privacidade. Todos esses pontos foram debatidos ao longo da Conferência.

A 1ª Conferência de Fornecedores & Parceiros da Bradesco Auto/RE mostrou aos prestadores de serviços da Bradesco Seguros os principais objetivos estratégicos da Seguradora, que tem como base o clientecentrismo. “Nos reunimos aqui hoje para buscar superar nossos desafios com confiança e relacionamentos sólidos. Buscamos construir um legado de sucesso e transformar o ecossistema ao nosso redor”, finalizou Oliva.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.

Foto: Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE