Pesquisa da Bradesco Seguros sobre longevidade revela brasileiros fisicamente ativos

Oito em cada dez praticam atividade pelo menos uma vez por semana – Em clima de planejamento de metas para 2025 a Bradesco Seguros destaca dados importantes sobre sua pesquisa em parceria com o Instituto Locomotiva, que mapeou uma série de hábitos dos brasileiros relacionados aos cuidados com a saúde, para criar o Índice de Longevidade Pessoal (ILP).

O estudo, que ouviu mais de mil pessoas das cinco regiões do país, traz algumas conclusões positivas sobre aspectos como atividade física e sono: 80% praticam atividade física pelo menos uma vez por semana (26%, cinco vezes ou mais por semana). Com relação à qualidade do sono, 57% avaliaram como boa ou muito boa.

Para que as pessoas possam medir o próprio Índice de Longevidade Pessoal, a Bradesco Seguros criou um site no qual é possível fazer o teste:

https://indicadordelongevidade.com.br/.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing da Bradesco Seguros