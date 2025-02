Mais moderno e atualizado, Centro de Formação da MAPFRE registra crescimento de 282% de cursos concluídos

Com a plataforma modernizada e com mais de 130 conteúdos disponíveis, cursos destinados para corretores e demais colaboradores de corretoras alcança um volume importante de acessos e aulas concluídas. A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, registrou um aumento de 282% de corretores parceiros e colaboradores de corretoras que concluíram os cursos do Centro de Formação da seguradora, plataforma disponível de forma on-line e gratuita.

O levantamento foi feito com base no número de parceiros que acessaram o canal e finalizaram alguns dos 130 conteúdos disponíveis na comparação entre o ano passado com 2023. Este ano, o Centro de Formação completa 18 anos e possui tradição em oferecer conhecimento e desenvolver a carreira nos negócios dos corretores de seguros. Em 2024, sua plataforma foi atualizada e renovada, oferecendo um design mais moderno com mecanismos de usabilidade atualizados e novos conteúdos.

A proposta é oferecer uma experiência de aprendizagem completa e interativa, com conteúdos em diferentes formatos para que cada corretor possa optar pelo modelo que melhor o atende. São videoaulas, e-books, podcasts, cursos, trilhas de aprendizagem, e links de inscrição para turmas de capacitação online ao vivo. Todos os cursos e treinamentos são certificados pela MAPFRE. Durante o ano de 2025, novos cursos serão lançados nas linhas de Vida, Agro, conteúdos para apoio à vendas e gestão das corretoras, além de soft skills.

“Temos conseguido avanços importantes em relação ao uso da ferramenta pelos corretores, que são fundamentais para os objetivos e negócios da MAPFRE. Ao oferecermos ferramentas e capacitações contínuas, estamos fortalecendo nossa parceria. Como oferecemos cursos para corretores e demais colaboradores das corretoras, buscamos apoiar no desenvolvimento dessas equipes, agregando conhecimento de produtos, processos e de diversas outras frentes”, afirma a diretora de desempenho comercial e experiência do cliente da MAPFRE, Jacqueline Izabel.

Entre os novos cursos adicionados recentemente na plataforma, estão: “Doenças Graves”, “Patrimonial Rural”, “RC Profissional da Saúde”, “Por Dentro do Chat GPT” e “Como Tirar Proveito da IA”.

“Na MAPFRE, nossos corretores são a nossa maior força. Por isso, estamos sempre buscando novas formas de valorizar e apoiar nossos parceiros. A educação continuada é uma das nossas premissas, pois acreditamos que ao investir no desenvolvimento profissional dos nossos corretores, estamos reforçando nosso vínculo e compromisso com eles. Com mais conhecimento e habilidades, os corretores de seguro estão impulsionando seus resultados e expandindo sua carteira de clientes, o que nos leva a um crescimento ainda mais sólido”, destaca a diretora executiva do Canal Corretor da MAPFRE, Karine Brandão.

O centro de formação pode ser acessado por todos os corretores parceiros da MAPFRE através do portal MAPFRE Negócios e podem acompanhar as novidades e atualizações do Centro de Formação da MAPFRE acessando o Instagram MAPFRE Corretor.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Jacqueline Izabel, diretora de desempenho comercial e experiência do cliente da MAPFRE e Karine Brandão, diretora executiva do Canal Corretor da MAPFRE