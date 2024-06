Pesquisa revela que cresce o número de tratamentos odontológicos preventivos no Brasil

Levantamento mostra que remineralização do esmalte dentário, consultas e limpezas e aplicação de flúor foram os três procedimentos que registraram os maiores crescimentos – A saúde bucal ganha cada vez mais atenção dos brasileiros. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o setor de planos odontológicos registrou a marca de 32,7 milhões de beneficiários até março de 2024. Em alguns estados, o número de beneficiários desse tipo de plano já é maior que o de usuários do tipo médico hospitalar.

E um levantamento realizado pela Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, mostra que as pessoas estão compreendendo melhor a necessidade de fazer um acompanhamento com dentistas, inclusive de forma preventiva, ou seja, antes mesmo de haver doenças e casos mais sérios. Com mais de 8,6 milhões de beneficiários em sua base, a empresa mapeou o comportamento dos clientes e notou que, entre 2022 e 2023, a variação de atendimentos em tratamentos preventivos foi superior a de procedimentos curativos.

Os indicadores sinalizam um aumento significativo na procura por procedimentos como remineralização do esmalte dentário – processo que auxilia no combate de cáries (33% a mais), consultas e limpezas (18% de crescimento) e aplicação de flúor (13% de aumento).

No que diz respeito aos tratamentos corretivos, que visam tratar problemas já existentes dos beneficiários, observa-se um aumento na procura pelo tratamento ortodôntico, incluindo a aplicação e manutenção do aparelho, com 20% de acréscimo.

O estudo foi realizado pelas áreas de Pesquisa & Insights e Inteligência Clínico Operacional da Odontoprev, com foco em dados dos últimos dois anos, que permitiu uma análise detalhada das tendências e mudanças nos tratamentos odontológicos, destacando o crescente interesse e adoção de abordagens preventivas na saúde bucal.

Para Felipe Carneiro, Superintendente Clínico Operacional da Odontoprev, o aumento dos tratamentos preventivos na saúde bucal reflete uma mudança positiva, onde a prevenção está sendo reconhecida como uma prioridade. “É fundamental ressaltar que o plano odontológico representa uma alternativa mais acessível em comparação aos tratamentos particulares. Essa escolha proporciona ampla cobertura de procedimentos e acesso a uma rede de especialistas de qualidade. Além de promover sorrisos mais saudáveis, essa iniciativa enfatiza a importância de uma abordagem proativa na manutenção da saúde bucal, contribuindo para uma população mais consciente e saudável”, comenta o executivo.

