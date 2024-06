M3BS Advogados lança livro que traça caminhos para o aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro

Diretora Executiva da Hapvida NotreDame Intermédica; Luiz Celso Dias Lopes, Diretor executivo técnico do Grupo NotreDame Intermédica e membro da Comissão Técnica da Fenasaúde – Federação Nacional de Saúde Suplementar; Roberto Faldini, Diretor Presidente da Braskem; Vera Valente presidente da Fenasaúde – Federação Nacional de Saúde Suplementar.

Serviço:

Lançamento do livro “O aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro”

Data: 27 de junho

Hora: 19h

Local: 1º andar do edifício sede do M3BS

Endereço: Alameda Jaú, 1.754 – Jardim Paulista, São Paulo/SP

Sobre o M3BS:

O Miglioli, Bianchi, Borrozzino, Bellinatti e Scarabel Advogados é uma sociedade de advogados constituída por profissionais com ampla experiência no mercado. É full service na área empresarial de Saúde Privada, atendendo Operadoras de Planos de Saúde, Administradoras de Benefícios, Hospitais, Seguradoras, Centros Diagnósticos, Clínicas, Consultórios, Corretoras de Seguros e de Planos de Saúde, Médicos, Operadoras Odontológicas, Clínicas Odontológicas, Dentistas e demais atores do segmento de Saúde. Tem como missão aprimorar o ecossistema de saúde brasileiro. Para saber mais, acesse https://m3bs.com.br/.