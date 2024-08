Participe das Comissões Técnicas do CCPSegNews!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSEGNEWS) está organizando Comissões Técnicas (Grupos de Trabalho e Conselhos Consultivos) para ampliar os projetos de cursos, eventos, treinamentos, workshops e também publicar

artigos elaborados pelos profissionais que fazem parte das comissões organizadas.

Informações com Ivanildo Sousa

CEO da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

COMISSÕES TÉCNICAS CCPSEGNEWS

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

COMISSÕES TÉCNICAS:

I – Comissão Técnica de Seguro Garantia:

II – Comissão Técnica de GR e Seguros de Transportes de Cargas:

III – Comissão Técnica de Seguros de Pessoas (Vida e Previdência Privada):

IV – Comissão Técnica de Seguros Patrimoniais:

V – Comissão Técncina de Seguros de Responsabilidade Civil (Geral, E&O, D&O…):

VI – Comissão Técnca de Microsseguros & Seguros Populares:

VII – Comissão Técnica de Direito do Seguro:

VIII- Comissão Técnica de Tecnologia & Seguros:

IX – Comissão Técnica de Regulação de Sinistros:

X – Comissão Técnica de Resseguros:

XI – Comissão Técnica de Seguro Automóvel:

Sobre o CCPSegNews:

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), que é um dos pilares da Agência Seg News, também foi lançado em 2005 e conta hoje com mais de 30 profissionais do setor que nos apoiam através de apresentação de palestras em Fóruns de Debates, Seminários, Workshops e Cursos On Line sobre temas importantes como: Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Seguros Property, Riscos de Engenharia, Seguros Agro, Lucros Cessantes, Riscos Cibernéticos, Regulação de Sinistros, Vistoria etc. Todos os eventos concedem Certificados aos participantes. No período de 20 anos de atuação, o CCPSegNews já realizou mais de 300 eventos, portanto, trata-se de um grande diferencial da Agência Seg News por ser uma referência de especialização, já que nossos colaboradores também escrevem artigos e colaboram com a ampliação da cultura do seguro e desenvolvimento profissional do mercado…