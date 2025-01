O poder de novas tecnologias para o avanço do seguro de crédito nas empresas

Por: Felipe Tanus – A revolução tecnológica está moldando o futuro de diversos setores, e o mercado de seguros, em particular o de crédito, não é exceção. Em um ambiente empresarial cada vez mais dinâmico e globalizado, soluções inovadoras como Inteligência Artificial (IA) e machine learning podem redefinir a forma como seguradoras gerenciam riscos e garantem a proteção de transações comerciais dos seus clientes. Em um cenário em rápida evolução, tecnologias de ponta, como a Inteligência Artificial (IA), não apenas elevam as experiências dos clientes, como também servem para apoiar na tomada de decisões pelos especialistas, fortalecendo as informações já coletadas pelos segurados. Ainda assim, é importante ressaltar: uma conversa com um especialista continua a ser a melhor forma de garantir segurança aos negócios. Por ser uma indústria orientada por dados como poucas outras, os seguros podem se beneficiar de uma ampla variedade de aplicações de IA e casos de uso que conseguem aumentar a produtividade. A análise preditiva, por exemplo, pode dar suporte a estratégias de marketing, com alcance personalizado por meio de novos canais. Já a análise em tempo real e de big data podem aprimorar o desenvolvimento de produtos e permitir serviços de detecção de risco baseados no uso. Por sua vez, processos automatizados e recomendações de produtos personalizados podem aprimorar vendas e distribuição. O engajamento aprimorado poderia melhorar o atendimento ao cliente e a administração de apólices, levando à avaliação e efetivação rápidas de sinistros, bem como à detecção aprimorada de fraudes. Tudo isso garantiria um seguro mais justo e econômico, com mais satisfação do cliente, mais eficiência e, potencialmente, novos fluxos de receita. A digitalização, de fato, tornou-se um alicerce fundamental da transformação na indústria de seguros, e um componente indispensável dessa mudança é o aprendizado de máquina (ou machine learning). Essas tecnologias têm revolucionado o setor ao identificar padrões complexos em grandes volumes de dados, permitindo a previsão de inadimplências com maior assertividade. Algoritmos inteligentes analisam históricos financeiros e, então, identificam compradores com a maior possibilidade de fraude, alertando os analistas para uma revisão mais completa. Assim, decisões de crédito tornam-se mais precisas, reduzindo riscos e aumentando a segurança para os clientes. No Reino Unido, na França e nos EUA, uma ferramenta interna conhecida como Shamrock se destaca na avaliação do risco de crédito de compradores. Alimentada por machine learning, ela atribui a nota de determinada empresa em uma escala de 1 a 10 com base nos dados internos da seguradora. Com essa análise, essas tecnologias aumentam a eficiência da seguradora, reduzindo o custo geral dos negócios e permitindo que analistas e subscritores se concentrem onde sua expertise tem maior impacto, e menos em tarefas manuais. Mas você pode se perguntar: e se a Inteligência Artificial errar e atribuir uma nota incorreta a algum comprador? A ferramenta de prevenção a fraudes já é treinada para reconhecer casos de roubo de identidade, transações falsas e alegações enganosas, percebendo solicitações de limites excepcionalmente altos, compradores em regiões de alto risco e, ainda, situações em que múltiplas demonstrações financeiras são recebidas ao mesmo tempo para uma mesma empresa. De qualquer maneira, a IA não ajusta automaticamente as classificações de compradores quando uma atividade suspeita é detectada. Nesse caso, os especialistas recebem alertas e usam sua expertise para verificar a fundo essas atividades. Uma ação será tomada apenas por eles, caso a evidência seja realmente convincente, garantindo uma resposta proativa e precisa a potenciais riscos de fraude. Afinal, adotar tecnologia avançada é fundamental, mas o cerne da seguradora se mantém na nutrição de relacionamentos com os clientes. Todas essas inovações, somadas ao toque humano convergem para criar uma nova era de segurança, agilidade e personalização no seguro de crédito. O impacto não é apenas operacional, mas também estratégico, permitindo que empresas enfrentem os desafios do mercado com maior controle e previsibilidade. Para as seguradoras, o desafio é claro: continuar inovando e desenvolvendo soluções que acompanhem as demandas de um ambiente empresarial em constante evolução. Mais do que isso, vale lembrar o desafio de usar a IA para complementar e aumentar as habilidades dos colaboradores da indústria de seguros. Isso requer investimentos em requalificação, mantendo os funcionários informados e preparando-os para novos tipos de trabalho. A adoção da IA não se trata de redução de custos, mas de criar boas experiências para o cliente. Nesta nova realidade, a capacidade de inovar será a chave para construir um setor mais resiliente e dinâmico, capaz de fomentar a confiança necessária para prosperar em um mercado globalizado. () Felipe Tanus é Diretor de Crédito da Allianz Trade no Brasil

