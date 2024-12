Núcleo de Transportes da Assessoria Santa Ritta celebra seu primeiro ano de operação e resultados alcançados

O Núcleo de Transportes da Assessoria Santa Ritta comemora seu primeiro ano de operação, consolidando-se como uma solução estratégica para os corretores parceiros expandirem suas atividades. Além do seguro de carga, o núcleo oferece oportunidades nos segmentos de Seguro Ambiental, Responsabilidade Civil Geral e RC-V, ampliando o leque de atuação dos corretores de seguros.

Sob a liderança de Claudio Calixto, especialista com amplo conhecimento na área, o núcleo tem sido fundamental para atender às demandas específicas do setor de transportes. “A receptividade dos corretores parceiros tem sido excepcional. É evidente a carência de informações e de um atendimento adequado que esse setor demanda. Temos colaborado tanto com corretores experientes quanto com aqueles que estão ingressando agora nesse nicho. Para estes últimos, ofereço treinamento e suporte em todas as etapas até a conclusão do negócio. Além disso, a comissão é 100% do corretor, o que representa uma grande vantagem”, destaca Claudio Calixto.

Foto: Claudio Calixto