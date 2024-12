CESVIMAP é o Centro de Experimentação e Segurança Viária da MAPFRE, na Espanha

Os vencedores da terceira edição do ‘Tubarões’, o programa de intraempreendedorismo da MAPFRE no Brasil, já aproveitaram seu prêmio: uma viagem a Madrid. Os colaboradores participaram de atividades que incluíram visitas culturais, degustação da gastronomia local e palestras inspiradoras de diferentes profissionais do Grupo MAPFRE, incluindo especialistas de diversas áreas corporativas, escritórios de inovação, Verti, MAWDY e MAPFRE RE, entre outros. Além disso, visitaram o CESVIMAP (Centro de Experimentação e Segurança Viária) para se atualizarem sobre as últimas novidades no campo da mobilidade.

“O programa Tubarões fomenta a cultura de inovação, o trabalho em equipe e possibilita que cada profissional da companhia contribua diretamente para os resultados da MAPFRE. Neste ano, o desafio foi ainda mais provocador, com foco alinhado às prioridades do plano estratégico, os vencedores apresentaram soluções assertivas e transformadoras em seguros rurais, um segmento que lideramos em participação de mercado”, comentou o diretor-geral de estratégia, transformação e inovação da MAPFRE, Hugo Assis.

Em 2024, foram mais de 90 ideias recebidas aplicáveis às mais diversas áreas e carteiras da companhia e, não somente para as necessidades de hoje, mas para as oportunidades de amanhã. “É inspirador ver a paixão com que os nossos colegas abraçaram os desafios. O programa coloca os colaboradores no centro da transformação da nossa empresa e os dá a chance de proporem ideias e soluções que podem ser aceleradas com total impacto no negócio”, diz o executivo.

O programa Tubarões nasceu de uma premissa simples: engajar toda a MAPFRE no Brasil para estimular a criatividade daqueles que fazem a diferença todos os dias, seus colaboradores. “Não são apenas ideias de inovação, são propostas que refletem o DNA da companhia, que é comprometido com o futuro, com os clientes e a sociedade. A cada ano, somos surpreendidos com o nível de dedicação, engenhosidade e visão dos nossos colaboradores. Sendo assim, estamos com grande expectativa para um sucesso ainda maior da edição de 2025”, afirmou Assis.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link: www.mapfre.com.br