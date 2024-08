MetLife impulsiona esforços no setor odontológico e comemora a inauguração de um novo andar dedicado em sua sede

Seguradora reúne equipes de todos os setores que trabalham focados na área Dental e forma times dedicados de trabalho visando melhorias em curto, médio e longo prazos – A MetLife Brasil, uma das maiores empresas de serviços financeiros do país e avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de planos exclusivamente odontológicos por cinco anos consecutivos, anuncia a continuidade de seus investimentos no setor de planos odontológicos. Na última semana, a empresa reafirmou seu compromisso com melhorias de processos, tecnologia, serviços e produtos para seus canais de vendas, rede credenciada e clientes, durante evento de inauguração de um andar totalmente repaginado e tematizado para a unidade de negócios Dental, dentro da sede, em São Paulo.

Para o CEO da MetLife Brasil, Breno Gomes, o novo andar simboliza um dos passos da companhia em direção ao crescimento e expansão deste negócio. “Na MetLife, o segmento Dental tem características distintas dos produtos de Vida e Previdência, com uma dinâmica transacional única envolvendo dentistas e clientes. É importante integrar todos os envolvidos, pois as soluções eficazes requerem uma abordagem colaborativa entre as áreas. Este novo andar simboliza essa integração e reforça nosso compromisso com uma abordagem unificada para atender às necessidades do setor odontológico de forma completa e eficaz.”, destacou o executivo.

O movimento é apenas uma das ações que serão realizadas este ano, com o direcionamento da nova diretora de Dental, Andrea Figueiredo, responsável pela liderança da área desde janeiro deste ano. “A inauguração deste espaço representa um passo estratégico fundamental para fortalecer nosso foco total no produto odontológico. Em 2024 a comercialização de planos odontológicos já alcança cerca de 32 milhões de beneficiários, conforme dados da ANS, evidenciando a crescente preocupação dos brasileiros com a saúde bucal. Na MetLife, estamos atentos a essa demanda do mercado e estamos olhando para dentro de casa, para aprimorarmos nossos planos, atualizando nosso portfólio de produtos e a forma como nos relacionamos com nossos clientes e dentistas credenciados.

Nosso crescimento está sendo impulsionado por um planejamento estruturado e investimentos que estão sendo feitos buscando inovação, transformação digital e melhorias na rede credenciada. Atualmente a empresa conta com mais de 1 milhão de beneficiários, mais de 22 mil dentistas credenciados, sendo 40% deles especialistas. “Acreditamos que, em 2024, o mercado continuará crescendo, com uma tendência para o uso contínuo dos planos odontológicos, decorrente da maior consciência do brasileiro em relação à importância dos cuidados com a saúde bucal,” completa Andrea.

“Temos trabalhado intensamente para proporcionar uma melhor experiência aos nossos corretores, parceiros, clientes e dentistas, investindo em melhorias de serviços, sistemas e soluções. Estamos empolgados em oferecer um ambiente onde nossos profissionais possam desenvolver as melhores soluções de cuidado no segmento e promover trocas”, finaliza a executiva.

