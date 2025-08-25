Tokio Marine anuncia melhorias exclusivas no portal para os Seguros de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Obras, promovendo maior autonomia ao corretor

Atenta às demandas do mercado, a Tokio Marine Seguradora anuncia melhorias exclusivas para os Seguros de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Obras, com cotação já disponível no Portal, possibilitando uma maior autonomia ao corretor para os cálculos na ponta.

Sidney Cezarino, Diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine

Agora é possível cotar obras de construção, ampliação ou reforma de edificações tradicionais com Valor em Risco até R$ 150 milhões; Obras de Painéis Solares, Usinas Fotovoltaicas, Instalação e Montagem de Máquinas e Equipamentos Industriais e algumas atividades relacionadas as Obras de Infraestrutura até R$ 100 milhões, além da possibilidade de cotar valores superiores a estes, com soluções tailor made.

De acordo com Sidney Cezarino, Diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine, essa iniciativa foi resultado de um amplo estudo de oportunidades. “Nós temos observado um crescimento significativo na demanda por estes seguros, com a elevação dos valores das obras de infraestrutura no país, e entendemos que era necessário implementar melhorias no Sistema de Cotação na Ponta, principalmente em relação a novos limites de cobertura para atender melhor nossos Corretores e Clientes”, explicou.

Além disso, também é possível cotar diretamente na Ponta o Seguro de Responsabilidade Civil Obras com Importância Segurada de até R$ 20 milhões, com simplificação de atividades e ajustes de taxas para facilitar a cotação e contratação, simplificando a emissão. Por fim viabilizamos a contratação de apólices de obras de construção, ampliação ou reforma de edificações tradicionais com valor em risco de até R$ 2 milhões, sem a necessidade de envio de documentos, sendo solicitados apenas em caso de sinistros.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

