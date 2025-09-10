SUTHUB, APet e Seguros SURA se unem para oferecer soluções que ampliam oportunidades de negócios para os corretores

Parceria leva ao congresso soluções digitais e produtos inovadores para apoiar corretores em saúde pet, mobilidade e expansão de negócios – De 25 a 27 de setembro, São Paulo receberá a 20ª edição do CONEC 2025, o Congresso Nacional dos Corretores de Seguros, que vai reunir milhares de profissionais no Distrito Anhembi. O encontro, já reconhecido como o principal do setor voltado aos corretores de seguros, terá como tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, colocando em debate o impacto da inteligência artificial e da transformação digital na atividade de intermediação.

É nesse espírito de transformação que a SUTHUB confirma presença com um espaço de relacionamento e inovação, em parceria com a APET e a Seguros SURA Brasil. A iniciativa busca reforçar o papel das empresas na construção de ferramentas e produtos que ampliem a atuação dos corretores e diversifiquem o acesso ao seguro no país.

ZeroCode Brokers como ecossistema digital para expansão de negócios

O destaque será a apresentação do ZeroCode Brokers by SUTHUB, um ecossistema digital criado para ampliar a capacidade de distribuição dos corretores. A solução oferece jornadas 100% digitais, personalização de marca, ferramentas de venda flexíveis e suporte contínuo com inteligência artificial. Com integração a mais de 50 seguradoras, a plataforma possibilita atuação em diferentes nichos — de seguros massificados a linhas especializadas — sem necessidade de adaptações adicionais, consolidando-se como um ambiente único para gestão de clientes, comercialização de produtos e expansão de negócios.

Diversificação de portfólio: saúde pet e mobilidade

Um dos diferenciais da proposta está na oferta de produtos inovadores. A APET referência nacional em planos de saúde e assistência para animais de estimação, leva ao evento um portfólio que acompanha a expansão do mercado pet no Brasil. “Os corretores ganham a possibilidade de atender a uma demanda, com soluções que unem proteção e conveniência para famílias que consideram seus pets parte essencial do núcleo, destaca Luiz Gênova, CEO da APET.

Na mesma direção, a Seguros SURA, especialista em gestão de tendências e riscos, terá como vitrine o Mobi Livre, uma solução de proteção inovadora ligada diretamente ao CPF do segurado. Por meio dele, o usuário garante que sua mobilidade seja protegida, com mais tranquilidade nos deslocamentos diários, seja de carro, moto, patinete, bicicleta ou a pé. “Nosso objetivo é oferecer proteção adaptada às novas formas de mobilidade. Estar ao lado da SUTHUB e da APET no CONEC fortalece a mensagem de que inovação no seguro nasce da colaboração”, afirma Patrizia Pavani, diretora de Acessos da Seguros SURA no Brasil.

ZeroCode Brokers abre novos caminhos para o corretor digital

Além da diversificação de produtos — que contempla seguros para pessoas físicas, jurídicas e PMEs, incluindo opções inovadoras como o seguro pet da APET e o Mobi Livre—, o ZeroCode Brokers garante remuneração atrativa em modelo de assinatura flexível. A plataforma também permite diferentes formatos de comercialização, do atendimento assistido ao online, com uso de QR Code, além de possibilitar a criação de worksites personalizados para clientes corporativos. Todo esse ecossistema é apoiado por inteligência artificial, que garante suporte contínuo a corretores e clientes.

Inovação que nasce da união de expertises

A presença conjunta da SUTHUB, da APET e da SURA no CONEC 2025 mostra como a colaboração entre diferentes especialidades pode ampliar o alcance dos corretores e fortalecer a inovação no setor. Ao reunir tecnologia, proteção pet e soluções de mobilidade em um mesmo espaço, as empresas comprovam que parcerias estratégicas são fundamentais para abrir novos caminhos e tornar o seguro mais acessível e ampliar o impacto positivo para todo o setor.

Serviço:

Evento: CONEC 2025 – Congresso Nacional dos Corretores de Seguros

Data: 25 a 27 de setembro de 2025

Local: Distrito Anhembi – Pavilhões 1 e 2, São Paulo (SP)

Vídeo de apresentação: https://youtu.be/AqZ6AMqtX2w

Sobre a APet – A APet é um plano de saúde voltado para cães e gatos, proporcionando uma variedade de coberturas para garantir o bem-estar e a segurança dos animais de estimação. Com atuação desde 2014 no mercado de plano de saúde e assistência, o produto é uma solução para as despesas veterinárias, que podem ser altas e imprevistas, permitindo aos tutores cuidar de seus pets sem se preocuparem com os custos. O principal benefício funcional é a cobertura completa para doenças, acidentes e emergências, com o diferencial da tele consulta pet e flexibilidade da livre escolha ou rede parceira. A proteção proporciona ao tutor a garantia emocional de cuidar do seu pet sem a preocupação com surpresas financeiras, transformando a relação com a saúde animal em algo mais seguro e previsível. A APet também pensa no Tutor e sua família, pois ao adquirir um plano de saúde da APet, o Tutor concorre a um sorteio mensal de R$ 10 mil; recebe um seguro de acidentes pessoais de R$ 5 mil e ainda conta com telemedicina humana para o tutor e três dependentes.

Sobre a Seguros SURA Brasil

A Seguros SURA Brasil é especialista em Gestão de Tendências e Riscos e integra o sistema da Suramericana na América Latina, que tem mais de 80 anos de experiência e presença em sete países da região. No Brasil desde 2016, conta com uma equipe de 400 colaboradores em 15 cidades para oferecer um atendimento próximo, com profundo conhecimento do mercado local e soluções de seguro eficazes e relevantes para empresas e pessoas. Seu portfólio abrange os segmentos de Mobilidade – Transportes, Frotas, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas – e Vida e Negócios – Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial. A Seguros SURA Brasil se destaca pela inovação e pela capacidade de antecipar tendências. Saiba mais em: segurossura.com.br