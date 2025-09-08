Seguro para Equipamentos Agrícolas avança 22% na Bradesco Seguros no primeiro semestre

O Seguro para Equipamentos Agrícolas da Bradesco Seguros cresceu 22% em contratações no primeiro semestre do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. No período, a seguradora registrou um crescimento de 12% no número de apólices. O trator agrícola foi o equipamento mais contratado no Seguro para Equipamentos Agrícolas, bem à frente da colheitadeira, enquanto a cobertura para Danos Elétricos foi a mais acionada pelos segurados. O estado de Paraná liderou as contratações nos primeiros seis meses do ano, representando mais de 17% da carteira. As regiões Norte/Centro-Oeste e Sul concentraram quase 70% das vendas do segmento, refletindo o mapa da produção de grãos no país.

Para o Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Seguradora, Eduardo Menezes, o bom desempenho do produto está relacionado ao aumento da conscientização de produtores em relação à importância do seguro. “Equipamentos agrícolas de grande porte podem custar milhões de reais. Se quebrados, podem atrasar a produção em escalas altamente onerosas. O Seguro para Equipamentos Agrícolas garante a continuidade da produção em um momento de adversidade e mitiga perdas”, destaca o executivo, que reforça a necessidade de o entrar para planejamento financeiro de cada produtor. “Um setor tão relevante quando o Agro, que vem puxando o PIB nacional, deve levar o seguro em consideração como uma forma de perpetuidade do negócio”, enfatiza Menezes.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.

Foto: Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros