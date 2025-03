Segmento PME alavanca base de segurados da Bradesco Saúde em SC

A Bradesco Saúde registrou crescimento de 8% em sua base de segurados em Santa Catarina em 2024, em comparação ao ano anterior. O desempenho foi puxado pelo segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), que, no mesmo período, registrou um salto de 19,4% no total de beneficiários cobertos pela operadora no estado.

“O estado de Santa Catarina é reconhecido por seu perfil empreendedor e inovador, o que se reflete no dinamismo dos pequenos e médios negócios e na força que eles têm na economia local. Ao longo de 2024, trabalhamos com foco especial nesse segmento, em parceria com os corretores, entendendo a realidade de cada negócio, para levar ao empresário a opção mais adequada de plano para cuidar da saúde de seus funcionários”, destaca Maurício Rocha, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde para a região Sul. “Vale destacar que ter um plano de saúde é um dos principais desejos dos brasileiros, além de ser um dos benefícios mais valorizados pelos funcionários”, completa.

Levantamento do Observatório de Negócios do Sebrae/SC, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que as micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis pela criação de empregos formais em Santa Catarina em 2024. Elas geraram 66 mil novos postos de trabalho no ano, o que corresponde a 62% do total de vagas abertas no estado.

Foto: Maurício Rocha, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde para a região Sul