Sancor Seguros atinge melhor resultado desde sua chegada ao Brasil

O ano de 2024 foi repleto de recordes para a Sancor Seguros, subsidiária brasileira do maior grupo segurador argentino. Com crescimento das vendas acima da média do mercado em todas as linhas de negócios, o Prêmio Emitido chegou aos R$542 milhões, uma melhoria de 21,6% em relação ao ano anterior, o maior nível desde sua chegada ao Brasil em 2013.

Os seguros de Vida tornaram-se o maior segmento da seguradora, representando 38% do total das emissões, com crescimento de 46%, impulsionado pelo seguro prestamista (+69%) e o segmento de seguros de afinidades (+80%) lançado em 2023.

Os Seguros Agrícolas, segundo lugar no mix de vendas – com 29% de representatividade na carteira da seguradora, apresentou um crescimento de 6%, significativamente menor do que a contração observada no mercado de quase 18%.

Também se destacaram os seguros Patrimoniais com crescimento de 24%, com os produtos Residencial, Empresarial, Condomínios, Imobiliário e a nova linha de negócios “Riscos Técnicos” com coberturas para Engenharia, Riscos Diversos e Equipamentos, contribuindo positivamente para o crescimento deste segmento que finalizou o ano representando 18% do total das vendas.

Apesar da forte concorrência por preços desde 2023, o segmento de Automotores cresceu 18% nas unidades vigentes e 12% em Prêmios Emitidos, acima dos 3% observados no mercado.

Todos os canais de distribuição cresceram positivamente, destacando-se o canal Bancário (+29%) nos seguros de Pessoas, o canal Assessorias (+120%) nos seguros Auto e o canal Corretores (46%) nos seguros Auto e Patrimoniais.

A Margem Operacional melhorou 51% em relação ao ano anterior, chegando a R$67,8 milhões, impulsionado pela melhora de 17 pontos na sinistralidade. Todas as linhas de negócios contribuíram tecnicamente para esta melhoria, destacando, inclusive, a forte queda de 31% no índice de judicialização da seguradora.

Apesar dos eventos climáticos extremos vivenciados no país ao longo de 2024, os impactos na sinistralidade da seguradora foram significativamente menores comparados aos de 2023, com melhora de 39 pontos e 28 pontos nas sinistralidades das carteiras de Seguros Patrimoniais e Seguros Agrícolas, respectivamente.

O índice combinado líquido recuou 5 pontos em relação a 2023, fechando o ano em 104,6%, o mínimo histórico da seguradora. Antes dos impostos cresceu 27% em relação a 2023, chegando a R$21 milhões, o maior resultado desde a chegada do Grupo Sancor Seguros ao Brasil.

De acordo com o CEO, Edward Lange, que comanda a operação há dois anos e meio, a organização conseguiu crescer acima do mercado e gerar resultados recorde, apesar da grande quantidade de iniciativas internas.

O foco da seguradora nestes dois anos foi de solidificar a base operacional antes de escalar e, em paralelo, construir pilares para o crescimento: “Além de significativas melhoras nas nossas coberturas, políticas de subscrição, precificação e controles técnicos, modernizamos a nossa base tecnológica levando sistemas legado para uma arquitetura de nuvem que facilita integração, escalabilidade, novas soluções digitais, e ganhos em eficiência”, comenta Lange. Como base para o crescimento nos próximos anos, além das melhorias internas, a seguradora lançou novas linhas de negócios, melhorou seu programa de relacionamento com Corretores “Ganha Mais”, reformulou sua proposta de valor para o canal de Assessorias, e está trabalhando em ampliar as oportunidades no canal bancário junto ao seu sócio local, Sicoob Unicoob. “E claro, em um projeto ambicioso de reposicionamento e crescimento, era indispensável retomar os investimentos em relacionamento com o mercado e em posicionar a marca Sancor Seguros, algo que acreditamos está dando muito certo”, complementa Lange.

A cereja do bolo para o executivo foi atingir a certificação GPTW no primeiro ano em que a seguradora participou. “Apesar dos grandes desafios resultantes dos projetos internos da empresa, as equipes ficaram engajadas e pujantes. A nossa rotatividade caiu de 25% para menos 10% em dois anos, melhorando todos os indicadores de clima interno em relação a 2022″, se orgulha Lange. “Valorizar os colaboradores, o nosso principal ativo, é a base essencial para atingirmos qualquer desafio que a gente se disponha”, finaliza o Lange.