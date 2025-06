Inovação e parceria consolidam modelo de atuação da Essor Seguros

Através da plataforma PlugEssor, parceiros da seguradora podem se integrar digitalmente, iniciando vendas de forma mais rápida e eficaz – A plataforma foi criada com o objetivo de permitir que os mais diferentes tipos de empresas – corretoras de seguros; fintechs; startups; fabricantes; varejistas e e-commerce, independentemente do porte, possam levar o seguro aos seus diversos públicos, da forma mais inovadora, diferenciada e eficiente possível.

Benefícios – A PlugEssor oferece as seguintes vantagens para os seus usuários: facilidade na integração entre sistemas através das APIs disponíveis; suporte multidisciplinar; cross sell (venda cruzada) entre os diversos parceiros e, dados e informações para acompanhamento de carteiras de seguros. Tudo isso, sem necessidade de longos e caros projetos de desenvolvimento. A plataforma permite que os parceiros da companhia possam distribuir seus produtos desde o início de seu desenvolvimento até a regulação de um sinistro, tendo à disposição diversos serviços fundamentais para o seu sucesso.

“Oferecemos todo o apoio necessário ao parceiro, não só na parte de tecnologia, mas também técnico e operacional, com uma equipe experiente e comprometida com o negócio”, destaca Roberto Uhl, head de digital da ESSOR.

Diferencial – “A Essor mantém investimentos constantes em tecnologia, inclusive utilizando a inteligência artificial, para melhorar a experiência dos segurados e terceiros, sem perder a humanização necessária quando da ocorrência de um sinistro. É a junção do melhor da tecnologia, com o contato humano indispensável para o sucesso das nossas parcerias de longo prazo. Sistematizamos um trabalho aberto, propiciando ganhos importantes para todo o mercado e integramos nossos parceiros para que alavanquem suas vendas de forma segura e escalonável”, concluiu Roberto Uhl, head de digital da ESSOR.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Roberto Uhl, head de digital da ESSOR

(*) Crédito: Manoel Petry