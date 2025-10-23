Grupo Exalt avança no posicionamento estratégico e ultrapassa R$ 1 bilhão em prêmios emitidos

O Grupo Exalt, com 80 corretoras associadas, mais de 300 mil segurados e atuação em mais de 57 cidades, manteve o plano de expansão. A empresa anunciou seu novo posicionamento no mercado e consolidou sua atuação como uma aceleradora de negócios para corretores e empresários do setor de seguros. A mudança estratégica vem acompanhada de uma marca significativa de mais de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos anualmente.

O novo posicionamento segue alinhado com a proposta de valor que atende tanto às necessidades dos corretores quanto das seguradoras parceiras, visando potencializar o aumento na demanda de novos negócios e na rentabilidade da comercialização de apólices.

“Aproveitamos o novo ciclo de aceleração dos negócios e efetuamos a entrega de um hub em que as seguradoras se conectam, e as demandas de vendas são impulsionadas diretamente pelos corretores associados do grupo. A série de canais criados pelo Grupo Exalt foca no empreendimento, no aumento da rentabilidade da carteira e na gestão de atendimento humanizado. Concluímos a implantação do reposicionamento da marca e agora chegamos ao mercado com uma entrega, onde o volume de prêmios passa de um bilhão. E a tendência é crescer em larga escala”, afirmou Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt.

O lançamento da nova marca consolidou a ação como um agente de mudança, comprometido em fornecer as ferramentas e o conhecimento necessários para que seus parceiros prosperem em um cenário de constantes transformações. O grupo inicia uma nova fase de atuação, tendo como pilares centrais a inovação, a qualificação e o desenvolvimento.

O suporte comercial do Grupo Exalt auxilia o corretor a expandir seus negócios, organizar a demanda e estruturar sua operação como uma empresa, ao lidar com o desafio de saber trabalhar o empreendimento. Essa nova fase, destacada em eventos como o Exalt Next em 2025, é direcionada a um público que projeta o crescimento, com foco em planejar e colocar as metas em prática, rumo à ascensão.

Sobre o Grupo Exalt: O Grupo Exalt iniciou sua jornada no setor em 2009. Com o novo posicionamento, a empresa atua como uma aceleradora de negócios no setor de seguros, conectando corretoras e seguradoras para impulsionar a demanda de vendas, aumentar a rentabilidade da carteira e promover a gestão de atendimento humanizado. O grupo reúne 80 corretoras, mais de 300 mil segurados, atua em mais de 57 cidades e já ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos.

Foto: Carlos Nascimento, gerente Técnico e de Backoffice, a gerente de Opwerações, Pâmela Teodoro e a superintendente Comercial, Jessica Becker. Marina Belloto, coordenadora de Marketing, e o CEO, Alexandre Federman