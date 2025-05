Grupo Apisul celebra 40 anos com investimento de R$ 17,5 milhões em inovação, tecnologia e energia limpa

Corretora referência em soluções para seguros e logística projeta crescimento de 13% e aposta em ESG, digitalização e inteligência artificial para impulsionar sua próxima década – Com quatro décadas de atuação no mercado de seguros e serviços especializados para o setor logístico, o Grupo Apisul chega aos 40 anos com uma meta ousada: investir R$ 17,5 milhões em inovação tecnológica, digitalização de processos e ações sustentáveis. O movimento posiciona a companhia como uma das mais inovadoras em seu segmento, mirando a expansão nacional e a transformação digital do transporte de cargas no Brasil.

“Construímos um ecossistema completo que vai do seguro à gestão operacional da logística dos nossos clientes. Queremos seguir como referência, e isso só é possível com investimento contínuo em tecnologia e inovação. Essa estratégia nos permite manter a escala e a qualidade que o setor exige”, afirma Paulo Cunha, presidente do Grupo Apisul.

A empresa, que nasceu no Rio Grande do Sul e hoje tem atuação nacional, projeta um crescimento de 13% em 2025. A expansão inclui a abertura de novas filiais no segundo semestre do ano, fortalecendo a presença da marca em regiões estratégicas.

ESG como motor estratégico

O compromisso com boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) também ganha protagonismo nessa nova fase. Pioneira no setor ao conquistar a Certificação de Qualidade da Câmara Internacional de Transporte (CQCIT), a Apisul reforça sua responsabilidade ambiental com iniciativas concretas.

A mais recente é a inauguração de uma usina fotovoltaica em Porto Alegre (RS), com mais de 1.450 placas solares. A planta tem capacidade para reduzir a emissão de 682 toneladas de CO₂ por ano — o suficiente para compensar o consumo energético das principais unidades da empresa, neutralizando sua pegada de carbono.

Na frente social, o destaque vai para o Programa Acidente Zero (PAZ), que promove treinamento contínuo para motoristas e já alcança mais de 16 mil profissionais em todo o país. Utilizando tecnologias para o treinamento e correção de condutas, o PAZ contribuiu para uma redução média de 36% nos índices de sinistros entre os clientes atendidos.

Inovação e IA para transformar o transporte

Parte central da estratégia de futuro do Grupo Apisul está no investimento em tecnologia proprietária. A empresa prepara o lançamento de novas versões dos sistemas Apisullog e Integra, plataformas voltadas à gestão logística e operacional do transporte de cargas.

Outro destaque é o desenvolvimento do BINO, um assistente virtual baseado em inteligência artificial voltado ao suporte dos motoristas nas estradas — desde orientações operacionais até apoio em situações emergenciais. A IA própria faz parte do movimento de digitalização que permeia todas as áreas da companhia, tornando os processos mais ágeis, seguros e inteligentes.

“Estamos investindo para estar prontos para os próximos 40 anos. A digitalização é essencial não só para entregar mais valor ao cliente, mas também para tornar o transporte rodoviário de cargas mais eficiente e seguro”, afirma Paulo Cunha.

Com uma jornada marcada por inovação e compromisso com o setor logístico, o Grupo Apisul mira o futuro com um olhar estratégico, sustentável e tecnológico — valores que devem seguir impulsionando sua liderança no mercado.

Sobre o Grupo Apisul

Há décadas no mercado, o Grupo Apisul é uma referência nacional em soluções personalizadas para seguros (Apisul Corretora), gerenciamento de riscos (Multisat), inteligência logística (Integra) e regulação de sinistros (Excel). A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação de Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades e rastreia 1,2 trilhão de cargas por meio de suas centrais de monitoramento, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

Acesse @grupoapisul e saiba mais.

Foto: Paulo Cunha, presidente do Grupo Apisul.