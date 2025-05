ESSOR acredita que seguro Casco Ônibus Elétrico crescerá de forma acelerada

Segundo o Ministério das Cidades, o PAC Mobilidade prevê a aquisição de mais de 3 mil ônibus elétricos até 2026, com apoio financeiro da União. A mobilidade é crucial na promoção da sustentabilidade, especialmente, nos centros urbanos e os ônibus elétricos são grandes aliados por diversos motivos. Entre eles, a redução de emissão de poluentes, menor poluição sonora e a eficiência energética. A ESSOR Seguros, destacada por sua inovação e atendimento especializado no segmento, em parceria com a Livonius MGA, líder em RCO (Responsabilidade Civil Ônibus) e seguros específicos para ônibus, oferece o seguro Casco Ônibus Elétrico, incentivando assim o modal de transporte. “O mercado segurador tem papel fundamental para assegurar um mundo sustentável para as próximas gerações e a ESSOR vem desenvolvendo produtos diferenciados. Além do Casco para Ônibus Elétricos, temos também o seguro de Bikes e o para painel solar fotovoltaico”, fala Roberto Uhl, Head de produtos e Novos Negócios da ESSOR.

Riscos – Natalie Barragan, Executiva Comercial da parceira Livonius MGA, explica que apesar de ambientalmente vantajosos, os ônibus elétricos têm riscos específicos que precisam ser gerenciados com cuidado. Cita alguns: o risco de incêndio das baterias (principalmente íon-lítio); a manutenção especializada ainda escassa; e os riscos ambientais (chuvas intensas e alagamentos). “Mas esses riscos não eliminam as vantagens, tanto ambientais como o custo operacional reduzido, em média 65% menor do que o de veículos a diesel. Apenas reforçam a importância de infraestrutura, treinamento técnico e regulamentação adequada”, enfatiza Natalie Barragan.

Foco – O seguro Casco Ônibus Elétrico ESSOR, oferece cobertura compreensiva, protegendo contra colisão, incêndio, roubo e furto, atendendo às principais necessidades de proteção patrimonial para esse tipo de veículo. A executiva esclarece que “o foco está nas garantias essenciais e na robustez técnica, o que o torna ideal para operações de transporte urbano e fretamento com ônibus elétricos”.

Diferencial – O grande diferencial da ESSOR é a sua expertise nesse nicho, sendo a subscrição feita de forma especializada, considerando as particularidades da mobilidade elétrica, o que garante maior aderência ao risco real. Além disso, a seguradora oferece suporte técnico e operacional qualificado, com conhecimento profundo sobre veículos elétricos e flexibilidade na negociação, ideal para frotistas que buscam soluções personalizadas. Segundo Williana Borba, Supervisora de Auto -Transportes da ESSOR, “esse posicionamento técnico e especializado coloca a ESSOR à frente da concorrência, especialmente em um mercado ainda em desenvolvimento no país”.

Frota – Atualmente, os ônibus elétricos representam menos de 1% da frota nacional de transporte coletivo, segundo dados da plataforma E-BUS Radar, mas impulsionado por políticas públicas de descarbonização, investimentos em infraestrutura e pressões ambientais, o segmento deverá crescer de forma acelerada nos próximos anos, como revela Natalie Barragan, Executiva Comercial da Livonius. De acordo com ela, as cidades que já utilizam ou estão em processo avançado de adoção desses veículos incluem São Paulo (SP), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF). E completa, “empresas privadas de fretamento contínuo, eventual e turismo têm começado a testar modelos de ônibus elétricos para substituir gradualmente os movidos a diesel, principalmente em regiões com incentivos fiscais ou infraestrutura de recarga”.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Natalie Barragan, Executiva Comercial da Livonius MGA, parceira da ESSOR Seguros