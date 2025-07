CVG-RJ elege a primeira mulher presidente em 59 anos

Em eleição ocorrida ontem, dia 9 de julho, para o biênio 2025-2027, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) elegeu Sonia Marra, como a primeira mulher a presidir o Clube em 59 anos de fundação. É um momento simbólico e transformador para a instituição e confirma que as mulheres vêm assumindo cada vez mais espaço nas esferas decisórias do setor segurador. Além da presidente e da vice-presidente, Leila Nogueira, compõem a diretoria: Tatiana Antoniazzi, diretora social; Jacqueline Sorensen, diretora de ensino e Leonardo Vilella, diretor financeiro.

Edson Calheiros, deixa a presidência agradecendo a toda a equipe que não mediu esforços para atingir os objetivos propostos. “A minha gestão foi pautada em buscar o equilíbrio das finanças, melhorias nas instalações da nossa sede, seriedade e foco nos relacionamentos com nossos sócios, parceiros e Beneméritas. Tentei deixar como legado uma gestão sólida, que mantivesse a entidade ativa, respeitada e próxima do mercado”, avaliou. Acrescentou que a nova administração é um marco histórico e simbólico de suma importância. “A Sonia traz sensibilidade, força e experiência. Sua presidência, com uma diretoria feminina expressiva e capaz, representa renovação, diversidade e novos tempos para o nosso CVG-RJ. Desejo a Sônia e toda a sua equipe muito sucesso nessa jornada”.

A nova presidente, Sonia Marra, destacou que: “assumir a presidência do CVG-RJ como a primeira mulher em quase seis décadas de história é, sem dúvida, um marco. É um reconhecimento importante, mas também um grande desafio. O novo é sempre desafiador, mudar radicalmente um modelo de décadas requer muita coragem e firmeza. Sem dúvida é muita responsabilidade, mas quando recebemos apoio, tudo fica mais leve”, declarou.

Trajetória – Administradora pós-graduada em Gestão Empresarial pela UFRJ e Corretora de Seguros, Sonia Marra possui mais de 35 anos de mercado, com vasta experiência securitária em área comercial, gestão de negócios, mediação e desenvolvimento de produtos de seguros exclusivos. Trabalhou na área comercial da Sul América até 2007, desenvolvendo corretores nos segmentos de Vida, Saúde e Previdência, onde executou projetos estratégicos no salão de vendas, em grandes corretoras da rede e em assessorias no Rio de Janeiro. Sempre participou ativamente nas entidades representativas do setor. Foi diretora financeira do Clube dos Corretores de Seguros do RJ (2019/2020), diretora adjunta de seguros do CVG-RJ (2018/2025), coordenadora da comissão técnica de vida do Sincor-RJ e SindSeg –RJ/ES 2025, conselheira e vice-presidente do Conselho Regional de Administração – CRA-RJ (2009 a 2017). Possui diversos artigos publicados desde 2009 na coluna fala mulher da “Sou Segura” (associação das mulheres do mercado segurador). É Embaixadora do movimento “Minha Vida Protegida” (2023 a 2025).

Integração – Para Sonia Marra, o protagonismo feminino nessa gestão propõe uma liderança servidora, uma diretoria executiva construindo um trabalho em conjunto, integrado entre as pessoas independente de gênero. “Contaremos com a experiência dos antecessores e do conselho consultivo. Um ambiente equilibrado entre homens e mulheres, novos e antigos, enriquece o resultado. O setor de seguros é essencial para a proteção e o desenvolvimento da sociedade, e acredito que essa nova fase do Clube trará não só mais representatividade, mas também uma nova forma de pensar, de ouvir e de agir”, concluiu a presidente do CVG-RJ.

Nova gestão – A diretoria completa é composta por: Sonia Marra, presidente; Leila Nogueira, vice-presidente; Tatiana Antoniazzi, diretora social; Igor Menezes, diretor adjunto; Welligton Costa, diretor adjunto; Jacqueline Sorensen, diretora de ensino; Cristiane Abreu, diretora adjunta; Pedro Monteiro, diretor adjunto; Leonardo Vilella, diretor financeiro; Luise, Soares, diretora adjunta; Ronaldo Gama, diretor adjunto; Ronaldo Marques, comissão fiscal; Karen Michel, comissão fiscal; Marcio Coutinho, comissão fiscal; João Paulo Cunha, assessor; Octávio Perissé, assessor; Gilberto Vilella, assessor e Juliana Queiros, assessora.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: A nova administração do CVG-RJ. Da esquerda para a direita: Leonardo Vilella, diretor financeiro; Leila Nogueira, vice-presidente; Sonia Marra, presidente; Tatiana Antoniazzi, diretora social e Jacqueline Sorensen, diretora de ensino.

(*) Divulgação