CVG-RJ comemora a chance de inclusão dos microsseguros no Programa Bolsa Família

O presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, fundador e presidente da Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM) é um dos precursores da ideia da proposta que deu origem a um projeto de Lei (PL n. 273/2025 de autoria do Deputado Max Lemos PDT/RJ), que está na pauta e em tramitação no Congresso, visando a inclusão dos microsseguros no Programa Bolsa Família



Em 10 de outubro de 2024, Calheiros esteve reunido com o Ministro Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no seu gabinete em Brasília.



“O encontro foi uma excelente oportunidade de criar um canal de comunicação com o governo atual para falar da relevância do microsseguro e dos seguros inclusivos como instrumento de proteção para as camadas mais vulneráveis da sociedade. Ampliar esse acesso ao seguro inclusivo é incluir essa garantia como parte da cesta básica dos brasileiros que mais precisam” alerta o presidente do CVG-RJ.



O propósito, segundo descreveu à nossa reportagem o líder do CVG-RJ, é promover a inclusão para garantir amparo a milhares de famílias que não dispõe sequer de recursos para um sepultamento digno de seus entes queridos.



Inserido no “Programa Bolsa Família” o microsseguro chegará aos beneficiários nas modalidades de seguro de vida, saúde, propriedade, agrícola e funeral.

O papel do CVG-RJ

O CVG-RJ, o pioneiro dos CVG´s, tem como principal missão difundir a cultura do seguro, em especial os seguros de benefícios, pelo país. E nós estamos abraçando esta causa nobre na entidade não só como uma meta a ser cumprida, mas com a absoluta convicção de que é uma entidade chave no processo educacional e de difusão de conhecimento para levar o seguro para quem mais precisa.



“Eu, pessoalmente, gostaria de deixar este legado, já que foi o mercado securitário que me ajudou a educar meus filhos e prover a minha família. O ideal de levar o seguro para a população necessitada através do “Programa Bolsa Família” vem para coroar a minha luta convicta de que o seguro é um instrumento de inclusão social, o seguro é para todos”, destacou o presidente Edson Calheiros, que finalizou agradecendo



“Prezados, sem o esforço da busca não há alegria no encontro. Portanto, me sinto honrado e quero agradecer a vocês que contribuíram e contribuem para chegarmos até aqui. Obrigado a todos que acreditaram e acreditam nos microsseguros e seguros inclusivos como um verdadeiro projeto de inclusão social no Brasil”

Histórico

Edson Calheiros é conhecido no mercado de seguros por sua luta constante, há mais de 17 anos, em prol da disseminação dos microsseguros e seguros inclusivos no Brasil.



Entre as diversas iniciativas que empreendeu destacamos algumas: a fundação, em 2016, da Associação Nacional das Microsseguradoras e Seguros Inclusivos, com agenda voltada para divulgação e disseminação do conceito deste importante seguro Brasil afora; Idealizador da maior e primeira grande conferência já realizada no país sobre o tema – A Primeira Conferência Nacional do Microsseguros – com participação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2020; em junho de 2023 lançou o livro “Dos Microsseguros aos Seguros Inclusivos no Brasil”, com Helios Lavrador; em julho de 2023, foi a principal fonte da matéria que foi chamada de capa do Jornal o GLOBO: “Mercado de seguros para baixa renda vive boom no país. CABE NO BOLSO microempreendedor individual e autônomos recorrem ao modelo”, da jornalista Letycia Cardoso; no carnaval de 2024 foi o autor do inédito enredo sobre seguros da Escola Protegidos da Princesa, de Florianópolis/SC, com mais de 2 (dois) mil componentes desfilando na Passarela do Samba Nego Quirido as mais diversas formas de seguros.



Olhar atento – O próximo passo agora é acompanhar atentamente a tramitação do Projeto de Lei nº 273/2025 de autoria do deputado Max Lemos do PDT/RJ sobre a inclusão dos microsseguros no Programa Bolsa Família e oferecer apoio até que seja aprovado pela Câmara.



“O CVG-RJ, a ANM, e as famílias que aguardam por este benefício importantíssimo para suas vidas, estaremos de olho na tramitação do processo e sempre à disposição para contribuir, sugerir e aperfeiçoar o Projeto”, finaliza o líder do CVG-RJ.

Foto: O presidente do CVG-RJ e da ANM, Edson Calheiros