Simply Red: Allianz Seguros sorteia ingressos para show no Allianz Parque

Ação contemplará 20 clientes da companhia, que poderão assistir ao espetáculo com acompanhante

Depois de levar alguns de seus clientes para 7 shows em 2024, a Allianz Seguros lançou a primeira edição de 2025 da promoção “Bora Pro Show”. Nesta ação serão sorteados 20 pares de ingressos para a apresentação de Simply Red, no Allianz Parque.



O grupo de soul-pop britânico, que completa 40 anos de carreira, chega ao país no dia 15 de março com a turnê “Simply Red 40th Anniversary Tour 2025”.



O sorteio de ingressos para shows no Allianz Parque é um benefício exclusivo para os clientes da Allianz Seguros que tem apólices vigentes e ativas nos seguintes produtos: Acidente Individual, Agrícola Cultivo, Agrícola Equipamentos, Automóvel, Caminhão, Empresa PME, Moto, Riscos Diversos Equipamentos, Residência e Vida Individual.



Os clientes em mais de um dos produtos participantes podem cadastrar mais de uma apólice, limitado a três cadastros para cada tipo de produto, aumentando assim as chances de serem sorteados.



As inscrições devem ser feitas no site da promoção até as 23h59 do dia 20 de fevereiro. O sorteio acontecerá no dia 22 do mesmo mês.



“Com essa campanha, queremos proporcionar mais uma experiência única e inesquecível que é assistir a um grande show no Allianz Parque. Nossos clientes podem vivenciar o melhor da vida em uma apresentação que conta com uma banda de grande sucesso. Esperamos fortalecer a nossa proximidade e reforçar ainda mais o nosso compromisso com nossos segurados”, diz Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.



A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.