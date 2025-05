Conexões transformadoras: como Sancor e IBEF Paraná moldam líderes com consciência ESG

Cerca de 78% das companhias no mundo já atrelam a remuneração variável de seus executivos seniores ao cumprimento de metas ambientais, sociais e de governança (ESG), segundo estudo da KPMG. É nesse contexto que a Sancor Seguros anuncia seu patrocínio ao Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF Paraná), fortalecendo a formação de líderes e a difusão de boas práticas na gestão financeira corporativa.

Esta colaboração auxilia a agenda de atividades do IBEF, em polos de Maringá e Londrina, com a visão da Sancor sobre o papel do setor privado na promoção da governança e no desenvolvimento de líderes empresariais.

“É um orgulho patrocinar uma instituição tão relevante quanto o IBEF Paraná. Promovemos conhecimento, boas práticas de gestão e o networking entre executivos que, diariamente, tomam decisões estratégicas que impactam diretamente empresas, empregos e o desenvolvimento da sociedade”, afirma Rafael Gozer, CFO da Sancor Seguros e vice-presidente de Interior do Paraná no IBEF.

Com atuação multissetorial e sem fins lucrativos, o IBEF Paraná reúne CFOs, conselheiros, diretores e executivos financeiros de empresas dos mais diversos setores — como indústria, comércio, serviços, auditoria e instituições financeiras. A atual diretoria é presidida por Carlos Peres e tem entre seus vice-presidentes nomes de empresas como WAP, Copel Geração e Transmissão, Valore Elbrus, Gaia Silva Gaede Advogados e a própria Sancor Seguros.

Segundo Jocasta Cristiane Rocha, analista de marketing e relacionamento do IBEF Paraná, a parceria viabiliza uma programação de encontros e rodadas de conteúdo técnico.

“A Sancor entra como um reforço dentro deste nosso propósito apoiando todos os eventos e iniciativas que teremos no interior do Paraná (Maringá e Londrina). Dentre as iniciativas, estão os eventos de conteúdo técnico e networking”, explica.

A agenda de 2025 inclui temas como governança financeira em tempos de incerteza, transformação digital, ESG e gestão de riscos empresariais. O objetivo é atrair líderes empresariais de diferentes regiões e incentivar a colaboração entre tomadores de decisão do setor financeiro.

“Quando fortalecemos a governança, o planejamento e a gestão financeira nas empresas, criamos organizações mais resilientes e inovadoras, com capacidade de gerar valor para seus públicos e para a sociedade como um todo”, completa Rafael Gozer.