Como o novo Laboratório de Inovação pode transformar a supervisão do mercado de seguros

Iniciativa é resultado de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Susep e IMPA – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) firmaram, recentemente, um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para a concepção, implantação e operacionalização do Laboratório de Inovação em Seguros (LabSeg), voltado à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado de seguros, com ênfase na aplicação da matemática avançada.

O ACT buscou a colaboração entre as duas instituições, de modo a criar uma sinergia entre a expertise da Susep na avaliação e supervisão das empresas do setor de seguros, com a expertise do IMPA no desenvolvimento de modelos matemáticos e soluções baseadas em inteligência artificial. Dessa forma, o acordo permitirá a criação de ferramentas inovadoras para aprimoramento da regulação e da supervisão do setor, tornando-as mais eficientes e alinhadas às transformações tecnológicas e às demandas do mercado, além de permitir o enfrentamento de desafios complexos.

De acordo com o Diretor de Regulação Prudencial e de Estudos Econômicos da Susep, Airton de Almeida Filho, “o acordo foi concebido diante da necessidade de desenvolvimento de uma supervisão e uma regulação inovadoras no setor financeiro. A Susep entende que, para acompanhar a evolução tecnológica da economia, é essencial que os modelos regulatórios sejam dinâmicos e capazes de enfrentar os desafios crescentes trazidos pelo avanço da tecnologia nos últimos anos.”

A colaboração entre Susep e IMPA foi estruturada em eixos estratégicos que abrangem: tecnologias de apoio à decisão para regulação e supervisão; tratamento e modelagem de dados; inovação nos processos regulatórios e de supervisão; aplicação de inteligência artificial (IA) para otimização de processos; desenvolvimento de soluções técnicas; e promoção da sustentabilidade no setor de seguros.

Assim, o LabSeg contará com a participação ativa de especialistas do IMPA, por meio do IMPATech e do Centro PI, bem como de membros da equipe técnica da Susep. O laboratório será um ambiente dedicado à inovação no setor de seguros, combinando iniciativas acadêmicas e práticas, permitindo à Susep uma forte integração com o ambiente acadêmico e tecnológico do IMPA.

Com o uso de algoritmos avançados e aprendizado de máquina, a Susep buscará ter uma análise ágil e precisa de grandes volumes de dados, possibilitando a identificação de padrões e tendências de forma mais eficaz, de modo a possibilitar à Autarquia antecipar riscos, aprimorar processos decisórios e implementar respostas rápidas e eficientes diante de crises.

Durante o lançamento do LabSeg, Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA, destacou suas expectativas com relação ao acordo: “acreditamos muito no potencial de interação entre academia e empresa e no papel da matemática na geração de riqueza e negócios”.

Alessandro Octaviani, Superintendente da Susep, por sua vez, destaca que “o LabSeg tem o potencial de fortalecer os mecanismos de proteção ao consumidor e ao investidor, contribuindo para a construção de um sistema regulatório mais resiliente e proativo, alinhado às políticas de inovação e sustentabilidade do país. Esse impacto positivo poderá se refletir não apenas no fortalecimento da supervisão, mas também na adoção de práticas sustentáveis e tecnológicas pela Susep.”

Com o Laboratório de Inovação em Seguros, a Susep e o IMPA reforçam o compromisso de unir conhecimento técnico e tecnologia de ponta para impulsionar a modernização do setor de seguros, previdência, capitalização, resseguros e proteção patrimonial, fortalecendo a regulação, ampliando a proteção ao consumidor e acompanhando de forma proativa as transformações do mercado.