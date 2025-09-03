Ascensão de assessores de investimentos ajuda a impulsionar volume de aplicações no Brasil

Primeiro semestre registrou um aumento de 6,4% de novos assessores de investimentos, que têm se especializado cada vez mais; profissionais terão oportunidade de reconhecimento no Prêmio ABAI – Melhores da Assessoria 2025 – O volume aplicado pelos investidores pessoas físicas no Brasil totalizou R$7,9 trilhões no final de junho, um incremento de 6,8% na comparação com dezembro de 2024. Os dados divulgados pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) são referentes às aplicações de clientes do varejo (tradicional e alta renda) e do Private (segmento com clientes que têm mais de R$5 milhões investidos).

Em linha com o crescimento das aplicações, o mercado de assessores de investimentos também está em alta e tem ampliado as oportunidades no país. Segundo relatório da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), o setor atingiu a marca de 27.556 profissionais em junho deste ano, registrando um aumento de 6,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Parte deste bom momento deve-se ao fato de bancos, corretoras, gestoras de recursos, consultorias, entre outras instituições, contarem com profissionais que têm se qualificado cada vez mais em investimentos em vários aspectos que compõem a trajetória financeira de seus clientes. Trata-se de especialistas capazes de sugerir de forma personalizada as melhores oportunidades do mercado, além de gerenciar portfólios e oferecer desde um canal direto para tirar dúvidas até uma assessoria exclusiva com gestão de patrimônio para clientes de alto padrão, gerando uma relação de confiança com o cliente.

“As assessorias de investimentos amadureceram muito nos últimos anos e passaram a oferecer, além das aplicações, outras soluções, como o planejamento e a educação financeira. Isso tem permitido que os clientes encontrem em uma única operação todos os produtos financeiros necessários para integrar planejamento de longo prazo, resultados, projetos e conquistas”, explica Larissa Althoff, Diretora de Parcerias Financeiras do Grupo MAG.

Setor ganha uma importante vitrine de reconhecimento

Este crescimento e amadurecimento do mercado tem gerado cada vez mais visibilidade e relevância ao setor financeiro brasileiro, que será reforçado durante o Prêmio ABAI – Melhores da Assessoria 2025. Idealizado pela ABAI (Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos), em parceria com a B3, a premiação foi criada com o objetivo de valorizar os profissionais que estão na linha de frente da transformação financeira no Brasil, reconhecendo sua competência, impacto e papel estratégico junto aos investidores.

A premiação conta com uma metodologia robusta, auditada e alinhada com as melhores práticas de governança, sendo dividida em sete categorias:

Assessor do Ano – Brasil

Revelação Sub-30

Destaques Regionais

Especialista em Ativos Globais

Assessora do Ano

Escritório de Investimentos do Ano

Melhor Assessor em Proteção Financeira e Sucessória | Powered by MAG

As inscrições acontecem até 5 de setembro , exclusivamente por meio deste formulário. Gratuito, o processo marca o início de uma jornada estruturada em quatro fases:

Fase 1 – Inscrição: período em que assessores e escritórios poderão se inscrever nas categorias disponíveis, preenchendo os critérios obrigatórios e opcionais de avaliação.

Fase 2 – Avaliação Técnica: uma banca formada por representantes da B3, Ancord, e outros especialistas do mercado analisará as inscrições com base em critérios objetivos (qualitativos e quantitativos).

Fase 3 – Votação Popular: os cinco finalistas de cada categoria serão submetidos ao voto do público, com validação via CPF e e-mail profissional, garantindo transparência e autenticidade ao processo.

Fase 4 – Cerimônia de Premiação: o anúncio oficial dos vencedores acontecerá em dezembro de 2025, em São Paulo, durante um evento exclusivo para convidados.

