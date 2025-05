Arrecadação dos seguros de pessoas soma R$ 12,3 bilhões no primeiro bimestre de 2025

Valor dos prêmios da modalidade crescem 9,5%, na comparação com o mesmo período do ano passado – De acordo com relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o setor arrecadou R$ 12,3 bilhões em prêmios de seguros de pessoas nos primeiros dois meses do ano, um crescimento de 9,5% na comparação com o primeiro bimestre de 2024.

Ao segmentar o resultado por produto, é observado que os prêmios do ramo Doenças Graves aumentaram 22,2%, enquanto o Vida Individual cresceu 14,7%, na mesma base de comparação. Em relação ao total, ao distribuir os prêmios de seguro de pessoas pelo volume obteve-se que 47% dos prêmios foram em seguro de Vida (modalidades individual e coletivo), seguido por 27% no Prestamista e 13% no de Acidentes Pessoais.

Setor paga R$ 2,8 bilhões em benefícios

O documento destaca também que os segurados receberam R$ 2,8 bilhões em pagamentos de benefícios (sinistros) no mesmo intervalo, registrando crescimento de 13,8% em relação ao montante pago no 1° bimestre de 2024.

Ao investigar o crescimento por produto, o relatório destaca a alta de 59% no pagamento de sinistros no seguro Prestamista; de 59,4% no Educacional e de 26,1% no Vida Individual, sempre na comparação com os dois primeiros meses do ano passado. Dessa maneira, do total registrado, 52% dos pagamentos foram em seguro de Vida (Individual e Coletiva), outros 23% no Prestamista e 10% em Acidentes Pessoais.