Apure Seguros anuncia chegada de David Hora como Sócio / Diretor de Transportes e Logísticas e amplia atuação com equipe dedicada ao segmento

A Apure Seguros, corretora boutique especializada em soluções personalizadas para seguros e benefícios corporativos, anuncia a chegada de David Hora como novo Sócio/Diretor de Transportes e Logísticas, marcando o início de uma nova fase estratégica com equipe dedicada exclusivamente ao segmento de transportes e logística.

Com mais de 15 anos de experiência no setor, David traz em seu currículo passagens por grandes corretoras como Willis, JLT e MDS, onde atuou em posições técnicas e de liderança, sempre com foco no segmento de Transportes, Casco e Aeronáutico.

Formado em Comércio Exterior pela UNIP e com pós-graduação em Gestão de Projetos pela FGV, o executivo soma ainda experiências na área de sinistros, o que complementa sua visão técnica e estratégica sobre o mercado.

“Estamos muito felizes com a chegada do David à Apure. Esse movimento reforça nosso posicionamento como corretora consultiva e boutique, com atendimento cada vez mais especializado e próximo. Ter uma área de Transportes estruturada e dedicada nos permite ampliar nossa atuação com excelência em um setor que demanda olhar técnico, experiência e agilidade”, destaca Marcelo Alfano, CEO da Apure.

Com a nova estrutura, a Apure expande sua operação mantendo o DNA da empresa: atendimento personalizado, soluções sob medida e forte proximidade com o cliente.

“Mais do que corretor, temos que ser parceiros de negócios dos nossos clientes. A proposta na Apure é construir uma área de Transportes que mantenha a essência boutique da corretora, com apólices Taylor Made e proximidade verdadeira com as operações de cada cliente. Isso precisa ser nosso diferencial competitivo”, afirma David.

A criação da nova área também fortalece a presença da Apure em segmentos estratégicos, com atuação consultiva e foco em setores que demandam alta capacidade técnica, agilidade e gestão de riscos personalizados.

Sobre a Apure Seguros

A Apure é uma corretora boutique com 10 anos de atuação e foco em soluções personalizadas nas áreas de seguros corporativos e benefícios. Com sede em São Paulo e equipe multidisciplinar, a empresa se destaca pelo atendimento próximo, consultivo e estratégico, combinando agilidade com alto poder de negociação junto às seguradoras. Atende empresas de diversos segmentos, com projetos sob medida para gestão de saúde, vida, responsabilidade civil, patrimonial, garantia, transportes e muito mais.

Para mais informações, acesse: www.apureseguros.com.br