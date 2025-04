Allianz Brasil adere ao Pacto Global da ONU e lança compromissos públicos de sustentabilidade

Companhia reafirma apoio a práticas responsáveis, além da busca de se manter alinhada ao tema e contribuir para as metas climáticas mundiais

A Allianz Brasil se tornou signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Com isso, a companhia reafirma o seu compromisso com a agenda, adotando práticas responsáveis de acordo com os princípios estabelecidos pela instituição.

Além disso, a empresa lança cinco compromissos públicos de sustentabilidade, reiterando a busca de se manter alinhada ao tema e contribuir para as metas climáticas globais.

A iniciativa da ONU tem como um dos principais pilares os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que focam em questões como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, saúde e bem-estar, justiça social e proteção ambiental. Juntas, as empresas signatárias buscam alcançar essas metas dentro dos próximos cinco anos.

“Embora o Grupo Allianz já tenha aderido à iniciativa em outros países, sabemos da importância de também estarmos nessa jornada localmente”, afirma Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, destacando que a participação da companhia no Pacto Global é uma oportunidade de contribuir para um mundo mais justo e próspero. “As grandes empresas têm um papel fundamental na construção de um futuro sustentável e essa aliança possibilita que os compromissos assumidos sejam transformados em ações, de fato.”

Ao integrar o Pacto Global, a Allianz se compromete especialmente com três ODS: promover o trabalho decente e o crescimento econômico (8), promover ações contra a mudança global do clima (13), e estabelecer parcerias para o desenvolvimento sustentável, promovendo a cooperação e a mobilização de recursos para alcançar as metas estabelecidas (17).

Metas globais de sustentabilidade

A Allianz Brasil também apresentou as suas metas de sustentabilidade, que englobam cinco compromissos públicos baseados na estratégia global e nas necessidades locais da empresa. Entre os objetivos estabelecidos, estão:

Atingir 50% de mulheres em cargos executivos (incluindo superintendentes e diretores) até 2026. Aumentar o bem-estar geral dos colaboradores e capacitar os líderes a manterem a própria saúde e o bem-estar, bem como o de suas equipes. Tornar a frota executiva de veículos da companhia 100% elétrica ou híbrida até 2026. Reduzir em 70% os gases de efeito estufa por funcionário até 2030. Reduzir o consumo total de energia em 50%, também por funcionário, dentro dos próximos cinco anos.

“Assumir publicamente um compromisso com a sustentabilidade é mais do que uma estratégia. É alinhar a empresa às expectativas de uma sociedade cada vez mais consciente e engajada”, define Eduard, completando que essa medida se torna um fator crucial para a longevidade do negócio. “Ao priorizar a responsabilidade ambiental e social, as empresas contribuem para a criação de um futuro mais equilibrado e próspero, tanto para a sociedade quanto para os próprios negócios.”

Allianz na Casa do Seguro, da CNseg, durante a COP 30

Recentemente, a Allianz anunciou que será uma das empoderadoras da Casa do Seguro, espaço idealizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) que tem o objetivo de posicionar o setor como agente fundamental na busca por soluções relacionadas à sustentabilidade e riscos climáticos.

Inédita no segmento, a ação acontecerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro e será realizada durante a COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que reunirá líderes mundiais, cientistas e ativistas ambientais. Na Casa do Seguro, a Allianz levará sua expertise global para a agenda de debates e promoverá diálogos sobre resiliência climática e soluções inovadoras.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros