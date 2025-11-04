Allianz reafirma sua posição como a marca de seguros mais valiosa do mundo, que alcança valor histórico de US$ 28,2 bilhões

No ranking Best Global Brands 2025, da Interbrand, a Allianz aumentou o valor de sua marca em 20%, atingindo US$ 28,2 bilhões, ante US$ 23,5 bilhões.

A Allianz subiu duas posições, alcançando o 27º lugar entre todas as marcas globais. Com isso, reafirma-se como a marca de seguros mais valiosa do mundo.

O crescimento recorde do valor de marca foi impulsionado pelo forte desempenho financeiro, foco no cliente e fortalecimento da marca por meio de uma estratégia global consistente.

A Allianz, líder global em seguros e gestão de ativos, está novamente entre as marcas mais valiosas do mundo e, pelo sétimo ano consecutivo, é a marca de seguros mais valiosa globalmente. No ranking Best Global Brands 2025, da Interbrand, subiu duas posições, chegando ao 27º lugar entre todas as marcas, de diferentes setores. As cinco primeiras posições são ocupadas por Apple, Microsoft, Amazon, Google e Samsung. Além disso, a Allianz aumentou o valor de sua marca para US$ 28,2 bilhões, um incremento de 20% em relação ao ano anterior — cinco vezes a taxa média de crescimento das demais marcas classificadas.

“Neste momento de incerteza, mais pessoas recorrem a parceiros em quem confiam para proteger o que mais valorizam. A posição da Allianz, como principal marca de seguros do mundo, juntamente com o aumento do nosso valor de marca, mostra que essa tendência de ‘busca por confiança’ é uma vantagem competitiva para nós. Ao oferecer a melhor experiência aos nossos clientes, ser relevante em suas vidas e inspirar confiança e otimismo no futuro, estamos construindo uma marca líder mundial, que impulsiona o nosso crescimento”, afirma Oliver Bäte, CEO do Grupo Allianz.



Evolução estratégica da marca impulsiona o sucesso

O forte desempenho da Allianz no ranking anual da Interbrand é resultado de uma estratégia de marca dinâmica e eficaz. Com base em seus valores centrais — confiança, competência e proteção do que mais importa para as pessoas —, a marca busca criar conexões profundas, experiências emocionais e impacto social em todo o mundo.

A Allianz aproveita parcerias de longo prazo e iniciativas pioneiras que a posicionam como uma parceira confiável e um agente de união, aproximando clientes, colaboradores e comunidades por meio do esporte e de programas sociais.

“Por meio da nossa estratégia ‘brand in action’, a Allianz transforma parcerias em plataformas poderosas de pertencimento. Em 70 mercados, vamos além da publicidade tradicional para dar vida à marca com ações significativas e engajamento social autêntico”, diz Dorothee Mathieu, head global de Marca, Parcerias e Patrocínios do Grupo Allianz.

Fortalecendo a presença global com parcerias estratégicas

Como parceira mundial de seguros dos Movimentos Olímpico e Paralímpico, a Allianz é uma das principais contribuidoras para o maior evento esportivo do planeta, além de deter os maiores direitos de nomeação esportiva por meio de sua família de estádios, espalhados por diversos continentes.

Esses estádios recebem 10 milhões de torcedores todos os anos em eventos esportivos ao redor do mundo. A Allianz Arena, estádio do FC Bayern de Munique, parceiro da companhia, celebrou 20 anos em 2025, consolidando-se como um ícone do futebol moderno. Além dessas parcerias globais, a Allianz também mantém relações com clubes e fundações nacionais. Um dos pilares de seu engajamento social é o apoio à juventude, promovendo saúde, inclusão e igualdade, e desenvolvendo habilidades e oportunidades para as novas gerações.

Construindo confiança por meio da união

A Allianz faz jus ao significado de seu nome — “aliança”. Em um momento de polarização e divisão, o programa da empresa, o Power of Unity, inspira engajamento construtivo, otimismo e união entre indivíduos e organizações. Com o auxílio da liderança de pensamento, de programas educacionais, de iniciativas comunitárias e dos prêmios Unity Sports Awards, o programa busca promover o diálogo e a inclusão, superar divisões e restaurar a confiança nas organizações.



Sobre o Ranking Interbrand

O ranking Best Global Brands, da Interbrand, é um relatório anual de renome que classifica as 100 marcas globais mais valiosas, com base em três critérios principais: desempenho financeiro, papel da marca nas decisões de compra do consumidor e força da marca.

Sobre o Grupo Allianz

O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestora de ativos do mundo, atendendo clientes corporativos e de varejo em mais de 70 países. Os clientes da Allianz se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão de seguros de propriedade, vida e saúde, aos serviços de assistência, ao seguro de crédito e de negócios globais. A Allianz é um dos maiores investidores do mundo, gerindo cerca de 749 bilhões de euros* em nome de seus clientes. Além disso, nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram mais 1,8 trilhão de euros* ativos de terceiros. Graças à nossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimentos, nós estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Em 2024, mais de 156.000 colaboradores obtiveram receitas totais de 179,8 bilhões de euros e um lucro operacional de 16 bilhões de euros para o Grupo.