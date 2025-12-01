Allianz inaugura Filial Empresas em Campinas e amplia atuação no mercado corporativo

Unidade de negócios da companhia atenderá todo o interior de São Paulo, oferecendo um modelo mais consultivo e próximo dos corretores locais – Seguindo a estratégia de assumir a posição de protagonismo no mercado corporativo, a Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, inaugura a terceira unidade da Filial Empresas. Após os lançamentos em São Paulo e Curitiba, desta vez a cidade escolhida para receber o espaço dedicado às Linhas Corporativas foi Campinas.

O evento de apresentação teve a participação do presidente da companhia, Eduard Folch, acompanhado dos membros do Comitê Executivo da seguradora, entre eles Fábio Morita (Automóvel, Massificados e Vida), Nelson Veiga (Comercial), Mauricio Masferrer (Negócios Corporativos), além de Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional São Paulo Interior. Juntos, eles receberam aproximadamente 50 parceiros de negócios, que conheceram os detalhes da nova operação.

O modelo foi construído para atender os corretores que necessitam de uma abordagem diferenciada, baseado em um atendimento consultivo, que conecta diretamente as áreas comercial e técnica da seguradora, aumentando a assertividade na aceitação de riscos e promovendo maior qualidade e agilidade nas tratativas. “Criamos essa unidade em Campinas para oferecer aos corretores locais e regionais um atendimento ainda mais especializado e, portanto, alinhado às demandas de um mercado cada vez mais sofisticado”, destaca Eduard.

Para Nelson Veiga, a inauguração da Filial Empresas em Campinas será peça-chave para o fortalecimento do mercado segurador no interior de São Paulo. “Campinas e seu entorno concentram um ecossistema empresarial vibrante. Esse cenário demanda soluções de proteção robustas, consultoria especializada e agilidade na tomada de decisão, exatamente os pilares que esta nova unidade vem reforçar”, afirma. Ele acrescenta que, ao ampliar a sua presença física, a Allianz garante proximidade, velocidade no atendimento, suporte técnico qualificado e capacitação contínua aos corretores. “Isso permitirá que os nossos parceiros estejam ainda mais preparados para oferecer soluções de valor às empresas locais, contribuindo de forma decisiva para o crescimento sustentável dos negócios”, declara, acrescentando que o espaço nasce com o propósito de aproximar ainda mais a Allianz de seus parceiros de negócios e acelerar o desenvolvimento do setor de seguros na região.

Luciano Ambrosini afirma que Campinas possui um mercado extremamente dinâmico e que exige cada vez mais aprimoramento. “Queremos oferecer um atendimento de excelência, aumentando ainda mais o nosso relacionamento com os corretores parceiros e ampliando a rentabilidade dos negócios na região. Ao proporcionar uma estrutura dedicada e especializada, conseguimos atender às demandas locais com mais agilidade e precisão e, também, antecipar tendências e oportunidades que surgem em um ambiente empresarial tão diversificado”, declara.

Com mais de 1,1 milhão de moradores e cerca de 209 mil empresas ativas, de acordo com o Mapa de Empresas, o município concentra uma base econômica altamente diversificada, com forte presença de empresas nos setores de tecnologia, papel e celulose, indústria farmacêutica, automotivo e agrícola. “Além da localização estratégica e excelente infraestrutura logística, Campinas atua como um importante polo econômico do interior paulista, o que amplia significativamente as oportunidades para o segmento de seguros corporativos”, explica Eduard.

A nova filial atende todo o interior de São Paulo e conta com uma estrutura composta por um gerente e quatro accounts, cada um responsável por um grupo limitado de corretores, permitindo maior proximidade, aprofundamento e mais tempo para planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios. “A chegada da Filial Empresas em Campinas representa um importante marco dentro do nosso plano de expansão nos ramos corporativos, reforçando nosso compromisso com a excelência no relacionamento e na entrega de valor para nossos parceiros e clientes”, conclui o presidente.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Fábio Morita, Eduard Folch e Nelson Veiga, da Allianz, no evento de inauguração da filial Empresas em Campinas