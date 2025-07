Allianz avança no segmento corporativo e leva Filial Empresas ao Sul do Brasil

Unidade de negócios oferece atendimento ainda mais consultivo e próximo aos corretores que atuam com soluções específicas para o ramo – A Allianz Seguros segue avançando em sua estratégia de fortalecimento no mercado corporativo e inaugura, em Curitiba, uma nova unidade da Filial Empresas. O espaço foi desenvolvido especialmente para receber os corretores parceiros que atuam com soluções voltadas às Linhas Corporativas, oferecendo um modelo de atendimento diferenciado, ainda mais consultivo e próximo às áreas técnica e comercial da companhia.

Eduard Folch, presidente da seguradora, esteve no evento de inauguração acompanhado de alguns dos membros do Comitê Executivo da empresa, entre eles Fábio Morita (Automóvel, Massificados e Vida), Mauricio Masferrer (Negócios Corporativos) e Nelson Veiga (Comercial). Cleide Camilotto, diretora Comercial Regional Sul da Allianz, também marcou presença. Juntos, eles receberam aproximadamente 40 parceiros de negócios, que conheceram os detalhes da nova operação.

“A inauguração da Filial Empresas em Curitiba é mais um passo concreto dentro da nossa estratégia de crescimento no segmento corporativo. Estamos fortalecendo a nossa estrutura para oferecer aos corretores da região Sul um atendimento ainda mais especializado, ágil e alinhado às demandas de um mercado cada vez mais sofisticado. Esse movimento reforça nosso compromisso com a excelência no relacionamento e na entrega de valor para nossos parceiros e clientes”, disse Eduard.

Nelson Veiga destacou que a Allianz tem como foco estreitar ainda mais o relacionamento com os corretores e oferecer um suporte consultivo que faça diferença no dia a dia dos negócios. “A presença física da Filial Empresas em Curitiba representa essa proximidade que defendemos: entender as necessidades locais, agir com rapidez e colaborar ativamente para o desenvolvimento do mercado corporativo na região Sul.”

Por sua vez, Mauricio Masferrer lembrou que atender ao segmento empresarial exige muita especificidade, uma vez que engloba diversidade de riscos, além de contratos complexos e valores significativos altos. “Essas características demandam atuação integrada e uma proximidade ainda maior da companhia com os corretores responsáveis por distribuir as soluções corporativas para o mercado”, afirmou. “Com isso, conseguimos oferecer um atendimento estruturado e que entenda cada operação de forma única.”

A chegada da Filial Empresas no Sul acontece cinco meses após a inauguração em São Paulo, onde a Allianz recebe os corretores da região metropolitana. Com este mesmo modelo em Curitiba, a Allianz busca ampliar ainda mais a sua presença na localidade. “Esse movimento representa um grande marco dentro do nosso plano de expansão nos ramos corporativos. Isso porque a nova estrutura reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a consolidação da nossa operação por meio de uma entrega mais eficiente e especializada”, declarou Cleide Camilotto, acrescentando que a unidade alocada em Curitiba atenderá aos corretores dos três estados da região.

A unidade de Curitiba conta com dois subscritores, sendo um dedicado a riscos corporativos e outro voltado especificamente para o produto Frota, que vem crescendo na localidade. “O Sul é um dos principais polos logísticos e industriais do Brasil, o que torna o seguro de Frotas um componente essencial na gestão dos riscos operacionais das empresas. O nosso papel é apoiar os negócios locais com soluções sob medida, que ofereçam proteção e eficiência na gestão da mobilidade corporativa. Essa proximidade com os corretores é fundamental para entender as demandas de cada cliente e entregar soluções que façam sentido para cada operação”, analisou Fábio Morita.

Crescimento expressivo

A Allianz fechou o primeiro trimestre de 2025 com um resultado expressivo no segmento de Linhas Corporativas. De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre os meses de janeiro e abril a companhia avançou 32% nesta modalidade sobre o mesmo período do ano anterior. O destaque ficou com o seguro Rural, que cresceu 71%. Na sequência, estão os seguros de Engenharia e Transportes, que alavancaram 32% e 25%, respectivamente.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Equipe Allianz Seguros na inauguração da Filial Empresas Sul