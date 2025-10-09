AECOR-RJ celebra o Dia do Corretor de Seguros

Entidade presta sua homenagem aos profissionais que são a força motriz do setor – “A AECOR-RJ se orgulha de caminhar ao lado dos corretores, apoiando sua trajetória e reconhecendo seu papel decisivo no desenvolvimento do mercado segurador. O corretor é quem transforma produtos em confiança, e clientes em relações duradouras”, destacou Jayme Torres, diretor da Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ).

Responsável por levar a informação clara, o corretor orienta com responsabilidade e garante que cada cliente encontre a proteção adequada às suas necessidades. Sua atuação não apenas movimenta a economia, mas também promove segurança e bem-estar para a sociedade como um todo.

Neste dia especial, AECOR-RJ reafirma sua parceria com os corretores de seguros, verdadeiros pilares de um mercado que se expande graças à sua dedicação e credibilidade

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas.

O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

Foto: Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ

(*) Divulgação