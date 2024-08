Mercado de luxo em alta: Alper destaca avanço positivo do setor durante LABACE 2024

A Alper Seguros observa uma expectativa positiva de crescimento do mercado de aviação executiva e de embarcação no Brasil, baseada em dados de sua carteira de clientes – A Alper Seguros, umas das maiores corretoras de seguros do Brasil, apresenta dados sobre o mercado de luxo brasileiro durante a 19ª edição da Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE), o maior evento de aviação de negócios da América Latina, realizada em São Paulo. A Alper participa da LABACE 2024 como expositora e corretora de seguros oficial do evento, apresentando soluções para todo o ecossistema aeronáutico e de luxo, que incluem desde a cobertura de aeronaves e tripulações, seguros de responsabilidade civil, riscos aeroportuários até seguros empresariais como patrimonial, seguro saúde, de vida e etc.

Baseada em números de sua carteira, a corretora destaca um aquecimento significativo no mercado de luxo, evidenciado pelo aumento de 57% na demanda por seguros de embarcação no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento reflete uma expansão contínua e robusta que vem acontecendo no setor, impulsionada em sua maioria pelo momento pós-pandemia da COVID-19, no qual percebe-se a crescente busca por lazer seguro e exclusivo.

Além disso, a empresa observa uma perspectiva otimista para o mercado de aviação no Brasil, respaldada pelo crescimento de 36% em sua carteira de seguros de Aviation durante o mesmo período. Esse incremento sinaliza uma forte tendência de expansão no setor, alinhada com o crescimento de 22% ao ano no mercado de aeronaves privadas entre 2018 e 2022, conforme análise da Bain & Company apresentada pelo site Panrotas.

“Hoje, entre 70% e 75% das apólices emitidas pela Alper Seguros para o setor de aviação são para aviões executivos, sejam os de uso privado, quanto os de frota. Com o aumento da demanda por serviços aeronáuticos e a expansão das operações de negócios no país, projetamos um crescimento significativo no setor, impulsionado por novas oportunidades de negócios e parcerias estratégicas”, avalia Alexandre Marroquim, diretor de Aviation da Alper Seguros.

Segundo a Alper Seguros, esses dados refletem a transformação no comportamento dos consumidores de alto poder aquisitivo no Brasil, que têm buscado cada vez mais produtos e serviços personalizados e de alta qualidade, contribuindo para o robusto crescimento do mercado de luxo no país.

Como a maior corretora de seguros em aviação executiva do Brasil, durante a LABACE, a Alper Seguros tem um estande de destaque onde os visitantes podem conhecer mais sobre suas soluções e conversar com especialistas sobre as melhores opções de seguros para suas necessidades específicas.

Para saber mais sobre seguro para aviação, embarcação e carros de luxo, acesse: Link.

Serviço

Labace 2024

De 06 e 07 de agosto, das 12h às 20h

Dia 08 de agosto, das 12h às 19h

Rua Tamoios, 483 – Jardim Aeroporto (Aeroporto de Congonhas, SP)

Site: https://labace.com.br/

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Seguros Massificados, Seguro Auto e de Transportes. Com atuação nos mais diversos segmentos, a companhia é pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos, através do trabalho consultivo de mais de mil especialistas distribuídos em 22 escritórios em todo país. No total, a Alper Seguros já soma 19 empresas do setor adquiridas sob a atual gestão.