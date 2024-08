Fórum Seg News debaterá sobre Riscos Patrimoniais e adequação de apólices com a nova realidade climática!

O evento tem como foco principal apresentar e debater sobre o perfil atual das coberturas dos Seguros Compreensivos (Multiriscos) para os segmentos de PME´s e Residenciais.

Em particular, as claúsulas de cobertura de alagamentos, enchentes e inundações tendo em vista o agravamento desses riscos com as catástrofes climáticas.

Fato demonstrado pelas recente tragédia no Rio Grande do Sul, mas que anteriormente já tivemos outras ocorrências no País.

III FÓRUM EAD SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS, SEGUROS E SINISTROS PATRIMONIAIS

“A nova realidade com o aumento das catástrofes climáticas e o atual perfil das coberturas”

Data: 10 de Setembro de 2024 – Das 10h00 ás 12h00

Plataforma GoogleMeet

Inscrições:

Investimento: R$ 70,00

*A partir de 02 participantes…..R$ 60,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Informações: WhatsApp: 11 934157357

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Público Alvo: Profissionais de Cias de Seguros, Resseguros, Corretoras de Seguros, Gerentes de Riscos, Advogados Especializados e demais interessados no tema.

https://agenciasegnews.com.br/3-forum-ead-gestao-de-riscos-seguros-e-sinistros-patrimoniais

Programa:

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews

I Painel (10h00 ás 11h00): Condições atuais das Apólices dos Seguros para Pequenas Empresas e Residenciais X Riscos Climáticos

Palestrantes:

Paulo Fernandes – Diretor de P&C na Avla Seguradora

André Thozeski – Presidente do Sincor-SP – Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul

II Painel (11h00 ás 12h00): Evolução e Atendimento de Sinistros em Situações Climatológicas Severas”

Palestrante:

José Roberto Bezerra – Gerente Técnico Comercial da Ativa Perícias

