Mercado brasileiro de seguro de vida é representado por 144 profissionais na Reunião Anual MDRT 2024

Felipe Sousa, que foi reeleito presidente da MDRT Brasil, relata os melhores momentos do evento que aconteceu no Canadá – Profissionais de seguro de vida e finanças se reuniram em Vancouver, no Canadá, entre os dias 9 e 12 de junho, para a Reunião Anual da MDRT, a Million Dollar Round Table (Mesa Redonda do Milhão de Dólares).

O evento de 2024 registrou a participação de 144 profissionais brasileiros. “Hoje a MDRT tem 192 membros do Brasil, um aumento de quase 20% em relação ao último ano. São profissionais engajados, a grande maioria esteve no evento, buscando conteúdo. Estamos vendo se tornar realidade o sonho de colocar os brasileiros entre os maiores especialistas em seguros de vida de todo o mundo”, comemora Felipe Sousa, presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil). Na reunião de diretoria que aconteceu antes do evento, ele foi reeleito parar mais um mandato de dois anos, 2025-2027.

Felipe Sousa, que participou do evento com seu antecessor Josusmar Sousa, destaca ainda a presença de executivos das seguradoras Bradesco Vida e Previdência, Icatu Seguros, MAG Seguros e MetLife Seguros, que são as companhias que hoje mais levam corretores parceiros ao MDRT.

Inteligência artificial em pauta

O tema deste ano foi “Inteligência artificial no desenvolvimento do planejamento financeiro”. Diversas palestras tiveram como foco o uso da tecnologia para ajudar o corretor na hora de elaborar propostas, apólices, e cuidar do cliente de maneira mais eficiente. Essa tecnologia entra até mesmo na subscrição dos seguros e redução do risco.

“Foi muito acertada a escolha do tema, o que atraiu grande parte do público. Tivemos grande número de palestras sobre inteligência artificial, sobre mídias sociais, sobre como abordar mais clientes, novidades do mercado, expectativa do crescimento do mercado de segundo de vida, dicas de como melhorar a qualidade de venda, tudo em diversos formatos de palestras”, relata o presidente da MDRT Brasil.

Com o aumento da participação de brasileiros na entidade, a maior parte das palestras e todas as sessões da plataforma principal tiveram tradução para português. “Muitos brasileiros estiveram como first-timer, ou seja, participantes pela primeira vez no MDRT, por isso este investimento no público”, comenta.

Um destaque da programação foi a palestra “Você prefere ser bom ou inabalável?” de Tim Grover, que foi coach do Kobe Bryant e do Michael Jordan. O autor de best-sellers e especialista em ambição implacável Tim Grover se sentou com o ex-presidente da MDRT, Ian Green, Dip PFS, para identificar a força mental e a determinação que podem levar sua empresa a novos patamares.

‍Outro destaque foi a palestra de Jim Kwik, especialista em otimização cerebral para melhorar a memória e acelerar a aprendizagem, elevando a produtividade.

Gino Wickman, empreendedor desde os 21 anos, que criou o Sistema Operacional Empreendedor (EOS), um método prático para levar empresas à grandeza, também passou pela MDRT 2024.

Quem também dividiu seu conhecimento foi Max Major, mentalista de renome mundial que falou sobre como “hackear a mente humana”.

Outro grande nome foi Amy Jo Martin, fundadora e CEO da Renegade Global, empresa de inovação humana que proporciona disrupções positivas para indivíduos e empresas.

Foco no relacionamento

A aproximação com pessoas estratégicas é o mais importante ativo obtido no evento. “Tivemos muitas conexões de profissionais de outros países, dos Estados Unidos, Canadá, Singapura, Coreia, México, Argentina. Foi lindo ver pessoas de todos os cantos do mundo falando sobre seguros de vida”, relata o presidente da MDRT Brasil.

No evento foi anunciado o local da Reunião MDRT 2025: Miami Beach, nos Estados Unidos. A agenda está reservada para os dias 22 e 25 de junho de 2025.

A Million Dollar Round Table (Mesa Redonda do Milhão de Dólares) é uma associação internacional que reúne profissionais de sucesso em seguro de vida. Nasceu como uma confraria reunindo os profissionais da corretagem com faturamento acima de US$ 1 milhão (por isso o nome), mas hoje se tornou mais abrangente focando, sobretudo, em atuar como entidade de ensino e boas práticas sobre o ramo no mundo. A MDRT oferece aprendizado compartilhado com a indústria de seguros mundial, para mais de 200 países e 70.000 membros.

Josusmar Sousa e Felipe Sousa na Reunião Anual MDRT;