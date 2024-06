Grupo Bradesco Seguros apresenta videocast “Jornada Conectada”

Nova fase do projeto conta com a jornalista Lívia Torres como apresentadora para debater temas importantes para a sociedade, além de tendências de mercado – O Grupo Bradesco Seguros lança uma nova fase do seu Hub de conteúdo, “Jornada Conectada”. Após dois anos reunindo conteúdos no formato revista mensal e newsletter, o projeto, pioneiro no mercado segurador, será reformulado para trazer informações relevantes no formato videocast. Com a jornalista Lívia Torres como apresentadora, a iniciativa terá periodicidade mensal e contará com especialistas para debater temas diversos.

Para Regina Macedo, Superintendente de Comunicação do Grupo, a novidade está conectada com o desejo da população por conteúdos em vídeo. Recente levantamento da VisualGPS, do Getty Images, revelou que 65% dos consumidores preferem conteúdo neste formato. “Nos últimos dois anos, mais de 10 mil pessoas foram impactadas com os mais de 100 conteúdos disseminados pelo Jornada Conectada sobre sustentabilidade, inovação, proteção, tendências e comportamento. Fomos muito bem-sucedidos nessa Jornada e, agora, queremos ir além, traduzindo esse conhecimento em um formato conectado ao desejo das pessoas”, diz.

Lívia Torres também ressalta a importância de participar dessa nova fase do projeto. “A iniciativa permite um mergulho em vários temas importantes, que afetam de verdade a vida das pessoas. Fazer parte dessa jornada, e ajudar na divulgação de tanto conhecimento, é uma grande e enriquecedora experiência para mim”.

O primeiro episódio do videocast Jornada Conectada abordará o tema Economia Criativa que, além de ter grande importância para a cultura do nosso país, influencia outros setores, como o de turismo. A conversa contou com a participação do produtor cultural Gustavo Nunes, seguido de debate sobre a relevância da produção de conteúdo e a entrada desse formato no mercado segurador.

Para ver esse episódio e os demais que estão por vir, sobre temas pertinentes como longevidade, paternidade e saúde mental, basta ficar ligado no canal do YouTube da Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.