Susep participa de debates sobre seguros e resiliência climática durante a COP 30

Autarquia integrou agendas nos dias 14 e 15 de novembro, reforçando a importância do setor segurador diante dos impactos da mudança do clima – Superintendência de Seguros Privados (Susep) participou, nos dias 14 e 15 de novembro, de agendas da COP 30 em Belém (PA), contribuindo para debates voltados à ampliação da proteção securitária, à adaptação climática e ao papel do mercado de seguros na transição ecológica.

No dia 14, a diretora Jessica Bastos representou a Susep no painel Lacuna de Seguros, Consequências da Crise Climática e Técnicas de Solução para Transformação Ecológica, promovido pelo Ministério da Fazenda, na Zona Verde da conferência, no Pavilhão Brasil. Além dela, participaram o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, o diretor do Nicholas Institute (Duke University), Francis Bouchard, e a diretora de Sustentabilidade da Fasecolda, Mabyr Valderrama, sob moderação da chefe de Gabinete da Susep, Ylana Lira. O debate tratou da expansão da lacuna de seguros diante da intensificação dos eventos climáticos extremos e das alternativas regulatórias para fomentar soluções mais acessíveis e orientadas à resiliência.

No dia 15, a diretora Jessica Bastos participou de três agendas. A Susep integrou o painel O papel do setor de seguros na resiliência climática e social, realizado na Casa do Seguro da CNseg. Conduzido pela CEO da Prudential, Patrícia Freitas, o encontro reuniu, ainda, Tatiana Assali (ERM NINT), Mabyr Valderrama (Fasecolda) e Adriana Campelo (UNDRR). O debate abordou a importância de marcos regulatórios que incentivem inovação, ampliem o acesso ao seguro e permitam o desenvolvimento de produtos alinhados às demandas climáticas atuais.

No início da tarde, Jessica integrou, ao lado de representantes da UNEP, da CNseg e de seguradoras internacionais, a sessão de abertura promovida pela Initiative for Sustainable Insurance (PSI), vinculada ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU). Na ocasião, foram apresentados novos frameworks e guias internacionais destinados a apoiar seguradoras na integração de riscos climáticos, sociais e ambientais em suas estratégias.

Em seguida, a Diretora participou do painel Transition plans: Accelerating and scaling up a just transition to a resilient net-zero economy, que reuniu Catherine Chazal (AXA Group), Patricia Coimbra (Porto Seguro), Claudine Blamey (Aviva Group) e Kate Ryan (ITPN), sob moderação de Butch Bacani (UNEP). O debate destacou o papel do setor segurador na promoção de planos de transição climática consistentes, alinhados com metas de adaptação e neutralidade de carbono.

A participação da Susep nas agendas da COP 30 reforça a centralidade do setor de seguros no enfrentamento dos riscos climáticos, contribuindo para uma economia mais resiliente, inclusiva e preparada para os desafios ambientais em transformação.