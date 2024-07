Medservice lança Clube de Vantagens

Plataforma disponibiliza aos beneficiários ofertas exclusivas em produtos e serviços de saúde e bem-estar – A operadora Mediservice apresenta aos beneficiários o Clube de Vantagens Mediservice, com descontos, cashback e diversos outros benefícios no segmento de saúde e bem-estar, em lojas online e estabelecimentos conveniados de todo o país, contemplando categorias como “Esporte e Fitness”, “Farmácia” e “Laboratórios”.

Para participar do Clube de Vantagens, o beneficiário não precisa acumular pontos nem pagar nenhum adicional. Basta se cadastrar no site https://clubedevantagens.mediservice.com.br/mediservice.

Além de atuar como provedora de sua própria marca de planos de saúde corporativos no modelo pós-pagamento, a Mediservice inovou no mercado com o serviço de compartilhamento de rede, para atender outras operadoras comerciais e o mercado de autogestão – segmento em que a própria empresa ou instituição é responsável pela gestão do plano oferecido a seus empregados ou associados.

“Com nossa expertise e capilaridade, dispomos de modelos de rede customizados para a demanda de cada empresa, com toda a eficiência e a qualidade assistencial. Entendemos que a jornada do beneficiário fica ainda mais completa com o Clube de Vantagens. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais experiências exclusivas”, comenta Fabio Daher, diretor da Mediservice.

Sobre a Mediservice

A Mediservice atua como operadora de plano de saúde desde 1987, em todas as regiões geográficas do país. Desde 2008, integra o Grupo Bradesco Seguros. Hoje, atendendo cerca de 570 mil beneficiários, e presente nos principais municípios do país, a Mediservice conta com ampla rede médica credenciada composta por mais de 21 mil prestadores médico-hospitalares, mais de mil hospitais e cerca de 6 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.

Fabio Daher, diretor da Mediservice.