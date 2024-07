Allianz Partners e Allianz Seguros recebem o Sincor-SP para visita em suas operações de assistência

Diretoria da entidade sindical esteve na sede da Allianz Partners, em São Bernardo do Campo, para conhecer sua estrutura e estratégias – A Allianz Partners Brasil, em parceria com a Allianz Seguros, recebeu em sua sede, em São Bernardo do Campo (SP), a diretoria do Sincor-SP. Realizada no dia 27 de junho, a visita teve como objetivo apresentar as estratégias e serviços de assistência 24 horas da empresa do Grupo Allianz, bem como mostrar as suas instalações. O encontro contou com a participação do Diretor Executivo para Brasil e América Latina da Allianz Partners, Jaime Liniers, além de outros membros do comitê executivo da companhia. Flavio Rewa, diretor Comercial Regional São Paulo Capital da Allianz Seguros, também esteve presente.

O evento teve início com uma apresentação dos executivos da Allianz Partners, que mostraram dados da empresa, assim como a estrutura local, tecnologias utilizadas, além de falar sobre a força do Grupo Allianz, principal marca global de seguros em 2023, segundo o Ranking Interbrand. Na sequência, a diretoria do Sincor-SP conheceu a operação de assistência 24 horas da Allianz Partners para a Allianz Seguros.

“Foi uma excelente oportunidade para mostrarmos nossa estrutura cada vez mais consolidada, nossas tecnologias e o lado humano do nosso atendimento. Essa reunião demonstra a importância de buscarmos juntos o aprimoramento contínuo de serviços e processos, sempre com o foco de levar tranquilidade aos clientes”, explica Jaime Liniers.

Para Flavio Rewa, o encontro foi importante para apresentar em detalhes a operação e estrutura da Allianz Partners, compartilhar ideias e ouvir as sugestões dos diretores do Sincor SP. “O evento e a aproximação com o Sincor-SP trazem o compromisso da Allianz Seguros com a transparência, força em seu portfólio e serviços que tragam cada vez mais a melhor experiência e satisfação aos nossos clientes. Um encontro que, sem dúvidas, deve ser intensificado não só pela troca de informações, mas também para fortalecimento do mercado segurador”, afirmou.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem. Nossos especialistas em inovação estão redefinindo os serviços de seguros, oferecendo produtos e soluções de alta tecnologia e prontos para o futuro, que vão além do seguro tradicional. Nossos produtos são incorporados perfeitamente aos negócios de nossos parceiros ou vendidos diretamente aos clientes e estão disponíveis por meio de várias marcas comerciais como Allianz Assistance, Allianz Travel e Allianz Care. Presente em mais de 70 países, nossos 22.600 colaboradores falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,9 milhões de casos por ano, com foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo.

